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S&P'den Rusya'ya bir not indirimi daha

04.03.2022 - 15:56
S&P'den Rusya'ya bir not indirimi daha | Ekonomi Haberleri

S&P, Rusya'nın kredi notunu bir hafta içinde ikinci kez düşürdü.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Rusya'nın uzun vadeli döviz cinsinden "BB+" ve yerel para cinsinden "BBB-" olan kredi notlarını "CCC-"ye indirdi. S&P'den yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunda bir kez daha indirim kararı verildiği açıklandı. 

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Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin Rusya Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini de hedef alan yeni yaptırımlara yol açtığı anımsatılan açıklamada, bunun rezervlerin büyük bir bölümünü erişilemez hale getirdiği ifade edildi.

 


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