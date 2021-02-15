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Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor! 13 ayın zirvesi

15.02.2021 - 10:41
Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor! 13 ayın zirvesi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 63,53 dolardan işlem görerek, son 13 ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor.

Cuma günü 62,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,76 artışla 63,53 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 60,77 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini açıklamasının ardından bölgede gerilimin tırmanacağı endişesi etkili oldu.

Koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı hedef alan İHA'nın düşürüldüğü belirtilmişti.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Geçen hafta Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun uyguladığı üretim kesintisiyle desteklenen fiyatlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızındaki yavaşlama ve ABD'de teşvik paketinin akaryakıt talebini artıracağı beklentisiyle yukarı yönlü ivmelenmeye devam ediyor.

Politik Risk ve Petrol Analisti Jose Chalhoub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında yaşanan düşüşe ve Suudi Arabistan liderliğindeki üretim kesintisinin uygulanması konusunda OPEC ülkelerinin uyumuna işaret ederek, yatırımcıların daha iyimser bir piyasa umuduyla şimdilik mevcut seviyelerden memnun göründüğünü ifade etti.

Chalhoub, fiyatlardaki yükseliş eğiliminin ABD ve Avrupa başta olmak üzere dünya genelindeki geniş çaplı aşılama çalışmalarına paralel ilerleyeceğini belirterek, "Birçok ülkede devam eden karantina süreleri, mevsimsel faktörler ve jeopolitik riskler petrol talebi ve talebin ne kadar sürede salgın öncesi seviyelere ulaşacağını belirleyici etkenler olmaya devam ediyor. Bu etkenler petrol fiyatlarının yükselişini daha da destekleyebilir ve bu da ABD kaya petrolü üreticileri için olumlu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 63,68 ile 63,82 dolar aralığının direnç, 63,52 ile 63,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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