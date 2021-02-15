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Türkiye'de ocakta 70 bin 587 konut satıldı

15.02.2021 - 10:57
Türkiye'de ocakta 70 bin 587 konut satıldı | Ekonomi Haberleri

Türkiye genelinde ocak ayında 70 bin 587 konut satışı gerçekleştirildi. Ocakta satılan konut sayısı 2020'nin Aralık ayına göre yüzde 33,4, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 37,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,9 azalarak 70 bin 587 oldu. Ocakta satılan konut sayısı 2020'nin Aralık ayına göre yüzde 33,4 azaldı. 2020'nin Aralık ayında 105 bin 981 konut satılmıştı.

Konut satışlarında, İstanbul 13 bin 666 konut satışı ve yüzde 19,4 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 6 bin 635 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 4 bin 63 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Hakkari, 16 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.

Aynı dönemde ipotekli konut satışları da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 74,6 azalarak 10 bin 732'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 15,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 338 konut satışı ve yüzde 21,8 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu iller 1'er konut ile Ardahan ve Bayburt oldu.

Hakkari ve Şırnak'ta ise ipotekli konut satışı gerçekleşmedi.


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