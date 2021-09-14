  • Bigpara
  • Haberler
  • Emtia Haberleri
  • Petrol fiyatları yükselişte
‹ Önceki Haber Borsa İstanbul düşüşte Borsa İstanbul düşüşte Sonraki Haber › Tarım ÜFE yıllık yüzde 24,69 yükseldi Tarım ÜFE yıllık yüzde 24,69 yükseldi

Petrol fiyatları yükselişte

14.09.2021 - 10:35
Petrol fiyatları yükselişte | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,96 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,51 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.03 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 73,96 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,94 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'nin Meksika Körfezi'nde İda kasırgasının ardından petrol ve gaz üretimi henüz normale dönmeden bölgenin yaklaşan başka bir kasırga tehlikesiyle karşı karşıya kalması petrol fiyatlarını son altı haftanın en yüksek seviyelerine çıkardı.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Saatte 113 kilometre hızla Meksika Körfezi'ne yaklaşan Nicholas fırtınasının hafta ortasında bölgede etkili olması bekleniyor. Ida kasırgası nedeniyle faaliyetlerine tam olarak başlayamayan şirketler bölgedeki açık deniz petrol ve doğal gaz platformlarında yeniden tahliyelere başladı.

ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi, Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yaklaşık yüzde 44'ünün, doğal gaz üretiminin ise yüzde 52'sinin hala kapalı durumda olduğunu bildirdi. Libya'da devam eden protestolar nedeniyle ülkenin petrol arzında yaşanan kesintiler de petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) başkanı Mustafa Sanalla'nın görevden alınmasını isteyen göstericiler, geçen hafta çarşamba günü Es Sider ve Ras Lanuf limanlarında faaliyetleri durdurmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 74,14 ile 74,34 dolar aralığının direnç, 73,61 ile 73,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.434 Değişim: -0,27% Hacim : 12.857 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.429 14.09.2021 Yüksek 1.444
Açılış: 1.441
8,4404 Değişim: 0,10%
Düşük 8,4235 15.09.2021 Yüksek 8,4508
Açılış: 8,4316
9,9714 Değişim: 0,05%
Düşük 9,9534 15.09.2021 Yüksek 9,9856
Açılış: 9,9668
490,04 Değişim: 0,12%
Düşük 488,84 15.09.2021 Yüksek 490,42
Açılış: 489,47
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.