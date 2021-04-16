‹ Önceki Haber Kısa vadeli dış borç yükseldi Kısa vadeli dış borç yükseldi Sonraki Haber › Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum

Petrol fiyatları yükselişte

16.04.2021 - 10:39
Petrol fiyatları yükselişte | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 67,22 dolardan işlem görüyor.

Dün 67,03 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,94 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.07 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 67,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,72 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin'de güçlü ekonomik toparlanmaya işaret eden öncü veriler ve petrol talebine ilişkin iyimserliğin artması etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, martta aylık yüzde 9,8 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 10 Nisan ile biten haftada 576 bine inerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olmaya başladığı Mart 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Çin'de açıklanan verilere göre, geçen yılın başlarında salgın kaynaklı düşüşün ardından, bu yılın ilk çeyreğinde ülkenin ekonomik büyümesinde yıllık bazda yüzde 18,3 ile rekor bir sıçrama yaşandı.

Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin araştırma birimine göre, Çin'in 2021 net ham petrol ithalatının geçen yıla kıyasla yüzde 3,4 artarak yaklaşık 559 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Rafine yakıt ihracatının da bu yıl yaklaşık yüzde 32 artışla 54,7 milyon tona yükseleceğini öngörülüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve Uluslararası Enerji Ajansının bu hafta açıkladığı petrol raporlarında, küresel petrol talebi tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi de piyasalarda talebin artışa geçeceği algısını güçlendirerek fiyatların yükselişine katkı sağlamaya devam ediyor.
Öte yandan, Kovid-19 vakalarının, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Hindistan başta olmak üzere, Avrupa'daki bazı büyük ekonomilerde artışını sürdürmesi ise fiyatların yukarı yönlü seyrini sınırlıyor.

Salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayısı ilk kez 200 bini sınırını aştı. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, günlük vaka sayısı 217 bini geçen ülkede, son 24 saatte 1185 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi ve Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 174 bin 308'e yükseldi.

Vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek, yeni ve çok daha büyük bir dalga meydana getirirken, ülke günlük bazda dünyada en fazla vaka kaydedilen ülkeler arasında bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 67,42 ile 67,77 dolar aralığının direnç, 67,07 ile 66,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: 0,03% Hacim : 15.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.406
8,0578 Değişim: 0,63%
Düşük 8,0020 16.04.2021 Yüksek 8,1121
Açılış: 8,0073
9,6725 Değişim: 0,69%
Düşük 9,5724 16.04.2021 Yüksek 9,7085
Açılış: 9,6062
460,49 Değişim: 1,36%
Düşük 453,88 16.04.2021 Yüksek 463,33
Açılış: 454,29
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.