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Petrol fiyatları yükseldi

28.07.2021 - 11:24
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 73,97 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,52 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.33 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 artışla 73,97 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,19 dolardan alıcı buldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında düşüş öngörüsü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa rağmen talepteki büyümenin arzı geçeceği algısını güçlendirdi ve fiyatların yükselişinde etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün öngörüsüne göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 153 bin varille beklentinin üzerinde düştü. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon 433 bin varil azalacağı yönünde.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak. EIA, stoklarda düşüşe işaret ederse petrol fiyatlarının yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun ağustos itibarıyla petrol üretimini 400 bin varil artırma kararının dünya genelinde Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın hızlandığı bir döneme denk gelmesinin piyasada daralmaya neden olabileceğini ifade ediyor.

Öte yandan, birçok ülkede yeniden artışa geçen Kovid-19 vakalarının küresel ekonomik toparlanmayı ve petrol talebindeki büyümeyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler de fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,07 ile 74,37 dolar aralığının direnç, 73,77 ile 73,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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