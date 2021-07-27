Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 73,92 dolardan işlem görüyor.

Dün 74,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 73,92 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,11 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantının neden olduğu vaka artışına rağmen aşılama çalışmalarının salgını kontrol altında tutabileceği algısının güçlenmesi etkili oldu.

Aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, dünya genelinde salgınla mücadele kapsamında 3 milyar 890 milyon dozdan fazla aşı yapıldı.

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Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelerin aşıya erişimini hızlandırmak amacıyla aşı tedariki için yeni bir finansman mekanizması açıkladı. Bu mekanizmanın, ülkelerin, toplam talebine dayalı olarak aşı üreticilerinden daha rekabetçi fiyatlarda alım yapmasına olanak tanıyacağı ifade edildi.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun yılın geri kalanında her ay günlük 400 bin varil üretim artışına gitme kararına rağmen uzmanlar, artan talep karşısında küresel petrol piyasalarının açık vermesinin beklendiğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,20 ile 74,66 dolar aralığının direnç, 73,74 ile 73,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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