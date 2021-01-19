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Petrol fiyatları yükseldi

19.01.2021 - 10:18
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 54,97 dolardan işlem görüyor.

Dün 55,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 54,75 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 artışla 54,97 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,28 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini hafifletmek için özellikle gelişmiş ülke yönetimlerinin hayata geçirecekleri destek paketlerine ilişkin beklentilerin piyasalarda oluşturduğu olumlu hava etkili oldu.

Piyasa yatırımcıları, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın geçen hafta açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketiyle ilgili ayrıntılar için Biden'ın yarınki yemin töreninde yapacağı konuşmasına odaklandı.

ABD Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın bugün Senato'nun Finans Komitesi'nde yapacağı sunum da gündemin odağında yer alıyor. Yellen'ın, Senato'nun Finans Komitesi'nde yapacağı konuşmada, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilecek bir sonraki destek paketinin daha büyük olması gerektiğini savunacağı ifade ediliyor.

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Çin'de geçen yıl rafineri üretiminin yüzde 3 artışla yeni bir rekora ulaşması da yatırımcıların talep konusundaki iyimserliğini artırdı.

Dün Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı ülkede aralık ayında sanayi üretimi yüzde 7,3 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi. Ülkenin 2020 yılı 4. çeyrek büyüme verisi de yıllık bazda yüzde 6,5 artarak beklentileri aştı. Kovid-19 salgınına rağmen üç çeyrek boyunca büyüme kaydeden Çin ekonomisi 2020'yi de yüzde 2,3'lük genişlemeyle tamamlamış oldu.

Öte yandan, Kovid-19 salgınında dünya genelinde vaka ve ölüm sayılarındaki artış nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği ve petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği endişeleri fiyatların yukarı yönlü seyrini sınırlıyor.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, dünya genelinde vaka sayısı 95 milyonu aşarken, salgına bağlı ölüm sayısı 2 milyonu geçti. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD, 24 milyonun üzerindeki vaka sayısıyla salgında ilk sırada yer alıyor.

Hindistan'da geçen aya göre düşük seyreden akaryakıt satışları, Çin ve Japonya'da petrol talebinde düşüşe neden olabilecek Kovid-19 vaka sayılarındaki artış ile Avrupa ve ABD’de aşılama çalışmalarının planlanandan yavaş ilerlemesi petrol talebinde toparlanmanın zayıf kalacağına dair endişeleri de artırıyor.

Brent petrolde teknik olarak 55,07 ile 55,31 dolar aralığının direnç, 54,83 ile 54,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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