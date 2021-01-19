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Bakan Varank: 3 bin kişiye istihdam oluşacak

19.01.2021 - 11:20
Bakan Varank: 3 bin kişiye istihdam oluşacak | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank, "Araç üretim kapasitesini yıllık 210 bin adet artıracak, 3 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "(Ford Otosan'ın Gelecek Nesil Ticari Araç ve Batarya Üretimine ilişkin yeni yatırım kararı) Yaklaşık 2 milyar avro tutarındaki bu yatırım, ülkemiz ekonomisine çok önemli bir ilave katma değer sağlayacak. Araç üretim kapasitesini yıllık 210 bin adet artıracak, 3 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturacak" açıklamasında bulundu.


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