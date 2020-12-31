‹ Önceki Haber Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Sonraki Haber › Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum

Petrol fiyatları yükseldi

31.12.2020 - 10:43
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 51,66 dolardan işlem görüyor.

Dün 51,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 51,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 51,66 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 48,41 dolardan alıcı buldu. Fiyatların kısıtlı yükselişinde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının azalması etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 6,1 milyon varille beklentinin üzerinde düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 2,1 milyon varil azalacağı yönündeydi. Stoklardaki düşüş dünyanın en büyük petrol tüketicisinin iç piyasasında petrol talebinin arttığı algısıyla fiyatlarda yukarı yönlü ivmelenmeye neden oldu.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik aşı dağıtım çalışmalarının etkisi de fiyat yükselişini destekledi.

İngiltere, Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç firması Astra-Zenaca iş birliğinde geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı. İngiltere'de yaygın kullanımına izin verilen aşının 4 Ocak'tan itibaren yapılmaya başlanacağı bildirildi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Öte yandan, Kovid-19 salgınına yönelik küresel ölçekte aşılamanın her geçen gün yaygınlaşmasına karşın vaka sayısındaki artış ve mutasyon riski konusundaki belirsizliklerin ekonomik hareketliliği etkilemesiyle petrol talebinin beklendiği kadar hızlı toparlanamayacağı endişesi fiyatlar üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor.

ABD'de Kovid-19 salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit desteğini 2 bin dolara çıkarmayı öngören tasarının ABD Senato'sunda takılmasının piyasalarda neden olduğu belirsizlik de fiyatları baskılıyor.

Petrol piyasaları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun 4 Ocak'ta video konferans yöntemiyle gerçekleştireceği ve şubat ayına ilişkin kesinti kararını görüşeceği toplantıya odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 51,67 ile 51,76 dolar aralığının direnç, 51,56 ile 51,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.479 Değişim: -0,09% Hacim : 14.568 Mio.TL Son veri saati : 14:27
Düşük 1.472 31.12.2020 Yüksek 1.484
Açılış: 1.481
7,4257 Değişim: 0,58%
Düşük 7,3424 31.12.2020 Yüksek 7,4936
Açılış: 7,3832
9,1267 Değişim: 0,69%
Düşük 9,0285 31.12.2020 Yüksek 9,2087
Açılış: 9,0641
452,46 Değişim: 0,67%
Düşük 446,12 31.12.2020 Yüksek 456,51
Açılış: 449,47
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.