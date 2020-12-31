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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 31 Aralık güncel döviz fiyatları

31.12.2020 - 10:48
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 31 Aralık güncel döviz fiyatları

Dolar kuru, yılın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından şu dakikalarda 7.37 TL seviyesinde hareket ediyor.

Dün 7,3082 ile 28 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 7,3853'ten tamamladı.

Dolar/TL, yılın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla bir önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 7,3720'den işlem görüyor.

Euro/TL, dün 9,8841 ile 1 Ekim'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından şu dakikalarda bir önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 9,0690'dan satılıyor. Sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kaybıyla 10,0495'ten alıcı buluyor.

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Dolar endeksi 19 Nisan 2018'den bu yana en düşük seviye olan 89,5'e geriledi. Euro/dolar paritesi yükseliş eğilimini sürdürerek 1,2295'e çıktı.

Analistler, yarın piyasaların yılbaşı tatili nedeniyle kapalı olacağını anımsatarak, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özetinin ve dış ticaret verilerinin, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini söyledi.


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