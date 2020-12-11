‹ Önceki Haber Borsa İstanbul düşüşte Borsa İstanbul düşüşte Sonraki Haber › İnşaat maliyet endeksi ekim ayında arttı İnşaat maliyet endeksi ekim ayında arttı

Petrol fiyatları yükseldi

11.12.2020 - 10:38
Petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 50,27 dolardan işlem görüyor.

Dün 51,06 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 50,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 artışla 50,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 45,94 dolardan alıcı buldu.

Dün uluslararası piyasalarda 50 dolar seviyesini aşan petrol fiyatları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşı çalışmalarındaki pozitif gelişmelerin hızlı ekonomik toparlanma ve petrol talebinin normale dönmesi beklentileri nedeniyle 50 dolar üzerinde tutunmaya devam ediyor.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı dünyada ilk kez salı günü İngiltere'de kullanılmaya başlanırken, vaka sayılarının 15 milyonun üzerine çıktığı ABD'de de hafta sonuna kadar 2,9 milyon doz aşının kullanılmaya başlanması planlanıyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Kanada da söz konusu aşının kullanımını onaylarken, İngiltere'nin ardından bu aşının yaygın kullanımına onay veren ikinci ülke oldu. Avustralya'da ise başlangıçta 10 milyon doz aşının yıl başında uygulanmaya başlanması öngörülüyor.

Öte yandan ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) açıkladığı ABD'nin ticari ham petrol stoklarının son sekiz ayın en hızlı yükselişini kaydetmesi ise fiyatların yükselişini baskılayan bir unsur oldu.

Ülkede ticari ham petrol stokları, geçen hafta 15,2 milyon (yüzde 3,1) varil artışla 503,2 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,5 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Rice Üniversitesi Baker Enstitüsü Enerji Analisti Jim Krane, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki beklenmeyen yükselişin fiyatların yukarı yönlü ivmesini sınırlandırdığını ve bunun da ülkede talep daralmasının hala sürdüğüne işaret ettiğini söyledi.

Kovid-19'un insanlara ekonomik gelişim için halk sağlığının bir önkoşul olduğunu gösterdiğini kaydeden Krane, "Petrol talebi ile hastalık arasında doğrudan bir ilişki var. Şu an olduğu gibi, vakalar fazla olduğu zaman, talep düşüyor ve stoklar yükseliyor. Hastalık veya hasta olma endişesi insanların seyahat etmelerini veya sosyalleşmelerini kısıtlıyor, ofis ve restoranlardan uzak durmalarına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 50,35 ile 50,50 dolar aralığının direnç, 50,20 ile 50,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.371 Değişim: 1,28% Hacim : 30.619 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.343 11.12.2020 Yüksek 1.371
Açılış: 1.352
7,8421 Değişim: -0,61%
Düşük 7,8141 12.12.2020 Yüksek 8,0280
Açılış: 7,8903
9,5034 Değişim: -0,92%
Düşük 9,4749 12.12.2020 Yüksek 9,7363
Açılış: 9,5919
463,92 Değişim: -0,41%
Düşük 462,07 11.12.2020 Yüksek 473,03
Açılış: 465,83
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.