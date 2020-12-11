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İnşaat maliyet endeksi ekim ayında arttı

11.12.2020 - 10:43
İnşaat maliyet endeksi ekim ayında arttı | Ekonomi Haberleri

İnşaat maliyet endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 2,99, yıllık bazda yüzde 19,49 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,99, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,49 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 4,01, işçilik endeksi yüzde 0,75 arttı. Ekim 2019'a göre ise malzeme endeksinde yüzde 22,08, işçilik endeksinde yüzde 14,02 artış gerçekleşti.

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Bina inşaatı maliyet endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,94, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 19,34 artış gösterdi. Ekimde, eylül ayına göre malzeme endeksinde yüzde 4, işçilik endeksinde yüzde 0,67 yükseliş kaydedildi.

Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 21,81 ve işçilik endeksi de yüzde 14,23 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,16, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,01 arttı. Ekimde aylık bazda malzeme endeksi yüzde 4,02, işçilik endeksi yüzde 1,05 artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 22,96, işçilik endeksi yüzde 13,27 yükseldi.


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