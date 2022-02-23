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Petrol fiyatları yaptırımlar sonrası geriledi

23.02.2022 - 12:30
Petrol fiyatları yaptırımlar sonrası geriledi | Emtia Haberleri

Petrol fiyatları, dün gördüğü zirve seviyelerden sonra ABD'nin beklenenden hafif yaptırımlar açıklamasıyla değer kaybına yöneldi.

Petrol fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeleri tanımasıyla 7 yılın zirvesine yükselirken; ABD'nin beklenenden hafif yaptırımlar açıklamasıyla geriledi. Brent petrol fiyatları, saat 12:28 itibarıyla yüzde 0,30 oranında düşüşle 93,57 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Petrol ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’ya uygulanacak yaptırımları açıklaması ve bu yaptırımların sert seçenekleri içermemesiyle yatay seyretti. İran ile yapılan nükleer görüşmelerde ilerleme sağlandığı haberleri de sıkışan piyasanın bir miktar rahat nefes almasını sağladı.

 


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