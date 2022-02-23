“Sigorta sektörü, devletin ekonomik yükünü hafifletiyor” | Ekonomi Haberleri

TSB Başkanı Benli, “Doğal afetler ve pandemi nedeniyle zorlu geçen 2021 yılında, sigorta sektörünün tüm paydaşlarıyla birlikte sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesinin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, pek çok zorluğun bir arada yaşandığı 2021 yılında sigorta ve özel emeklilik sektörünün başta vatandaşlar olmak üzere devlet yönetiminden büyük teveccüh görmesinin haklı gururunu yaşadığını açıkladı. Yaşanan gelişmeler sigorta farkındalığının artmasına önemli katkı sağlarken, sektörün aldığı hızlı aksiyonlar yıl sonu sonuçlarına da yansıdı.

Pandeminin yanı sıra sel felaketleri ve orman yangınlarının da etkisiyle 2021’in ülkemiz için zor bir yıl olduğunu belirten TSB Başkanı Atilla Benli sözlerine şöyle devam etti:

“İyi günde ve kötü günde, uzun süreli bir paydaş olarak sigortayı vatandaşımıza daha görünür kıldığımız için mutluluk duyuyoruz. Sigorta sektörü olarak üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerine getirmek için her türlü olumsuzlukta sigortalılarımızın yanında olduk. Pandeminin yanında sel felaketleri ve orman yangınları nedeniyle ülke olarak büyük acılar yaşadık. Sektör olarak bu süreçlerde hızla aksiyon aldık, 4 bine yakın dosya için toplamda 510 milyon TL’yi aşan hasar ödemesi gerçekleştirdik. 2021 yılı üçüncü çeyreğinde toplam üstlenilen tazminat 2020 yılının aynı dönemine göre %36 yükselişle 42,8 milyar TL’yi aştı.

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"PRİM ÜRETİMİNDE 105 MİLYAR TL AŞILDI"

Sigortalıların mağduriyetlerini gidermek için tazminat ödemelerini en hızlı şekilde yaptıklarını belirten Benli, bu hızlı aksiyonların vatandaşın takdirini kazandığını dile getirdi. Benli, sigorta farkındalığındaki artışın yıl sonu prim üretimi sonuçlarına da yansıdığını söyledi. TSB Başkanı’nın verdiği bilgilere göre, sektörün prim üretimi 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 27,5 artış ile 105,3 milyar liraya yükseldi.

Toplam içerisinde ‘Hayat dışı Sigortacılık’ branşında prim üretimi yüzde 28,5 artışla 87 milyar 580 milyon lira, ‘Hayat Sigortacılığı’ branşında prim üretimi yüzde 22,8 artışla 17 milyar 726 milyon lira oldu. Gelecek dönemin en önemli büyüme alanlarından biri olarak görülen ‘Katılım Sigortacılığı’ tarafında ise prim üretimi 2020 yılına göre yüzde 28,2 artış ile 5 milyar 468 milyon liraya ulaştı.

“BES VE OKS’DE BÜYÜME HIZ KESMİYOR”

Özel Emeklilik Sistemi’nin başarı hikâyesini sürdürdüğünü ifade eden TSB Başkanı Benli, emeklilik yatırım fonlarının hızla büyümeye devam ettiğinin altını çizdi. Benli, “Devletimizin sisteme olan güveni ve desteği artarak devam ediyor. Devlet katkısının yüzde 30’a çıkması ve sistemi daha da cazip hale getiren yeniliklerle 2022’yi BES yılı olarak adlandırıyoruz” dedi.

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 2021 yıl sonu verilerine göre; katılımcı sayısının 7,1 milyon olduğu Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısı dâhil toplam fon büyüklüğü 227,9 milyar TL’ye ulaştı.

Emeklilik Gözetim Merkezinin 2021 yıl sonu verilerine göre katılımcı sayısının 6,2 milyon olduğu Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) ise fon büyüklüğü devlet katkısı dâhil olmak üzere 16,5 milyar TL’ye ulaştı.

Böylelikle 2021 yılı sonu itibarıyla gönüllü BES ve OKS dâhil olmak üzere sistemdeki toplam katılımcı sayısı 13,3 milyon kişi olurken bu katılımcılara ait toplam fon büyüklüğü ise devlet katkısı dahil 244,4 milyar TL’ye ulaştı. 11 Şubat 2022 tarihi itibarıyla ise katılımcı sayısı 13,4 milyona; fon büyüklüğü 256,1 milyar TL’ye yükseldi.

“SAĞLIK SİGORTASI BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR”

Tüm dünyayı derinden etkileyen pandemi nedeniyle sağlığın öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade eden Benli şöyle konuştu: "Zor günler, sağlık hizmetini en doğru şekilde almanın ne denli önemli olduğunu hepimize hatırlattı. Bu noktada özel sağlık sigortasına olan ilginin arttığını görüyoruz. Bu ilgiyle birlikte devletimizin üstündeki sağlık kaynaklı ekonomik yükün sektörümüz tarafından karşılanma oranı da artıyor. 2021 yılında sağlık sigortasında toplam prim üretimi yüzde 29,5 oranında yükselişle 13 milyar lirayı geçti. Bu branş içinde Özel Sağlık Sigortası prim üretimi yüzde 20 artışla 9,5 milyar liraya ulaşırken son yıllarda büyük ilgi gören ‘Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda ise prim üretimi yüzde 73,3 artışla 2,6 milyar liranın üzerine çıkma başarısı gösterdi. Sektör olarak bu alanda yaşanan olumlu trend heyecanımızı daha da katlıyor.”

“FİNANSAL SİGORTALARIN ÖNEMİ HIZLA ARTIYOR”

Pandemi ile birlikte işletmelerin varlıklarını ve ürünlerini koruma ihtiyacının öneminin daha da arttığını belirten Benli, bu kapsamdaki sigorta ürünlerine yönelik talepte de artış olduğunu söyledi. “Devlet destekli alacak sigortalarının da içinde yer aldığı kredi sigortalarında 528 milyon lirayı aşan bir prim üretimi ve yüzde 32,4’lük bir büyüme yakalandı” diyen Benli, “Öte yandan özellikle kefalet sigortalarının öneminin daha iyi anlaşıldığını görüyoruz. İçinde doğrudan kefalet, dolaylı kefalet, bina tamamlama ve emniyeti suiistimal gibi hizmetlerin yer aldığı branşta prim üretimi bir önceki yıla göre yüzde 79’a yakın oranda bir büyüme ile 221,5 milyon lira oldu. İçinde kar kaybı, gelir yetersizliği gibi riskleri barındıran Finansal Kayıp Sigortaları’nda da bir önceki yıla göre yüzde 110’u aşan oranda bir büyüme ile 1 milyar 154 milyon liralık prim üretimi gerçekleşti. Bu branşlardaki prim üretimi ve büyüme oranları gösteriyor ki bu alanlar sağlık sigortaları gibi önümüzdeki dönemin öne çıkacak branşları olacak.” şeklinde konuştu.