  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • “Sigorta sektörü, devletin ekonomik yükünü hafifletiyor”
‹ Önceki Haber Petrol fiyatları yaptırımlar sonrası geriledi Petrol fiyatları yaptırımlar sonrası geriledi Sonraki Haber › "Kripto paralarda tepki zamanı" "Kripto paralarda tepki zamanı"

“Sigorta sektörü, devletin ekonomik yükünü hafifletiyor”

23.02.2022 - 12:38
“Sigorta sektörü, devletin ekonomik yükünü hafifletiyor” | Ekonomi Haberleri

TSB Başkanı Benli, “Doğal afetler ve pandemi nedeniyle zorlu geçen 2021 yılında, sigorta sektörünün tüm paydaşlarıyla birlikte sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesinin haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, pek çok zorluğun bir arada yaşandığı 2021 yılında sigorta ve özel emeklilik sektörünün başta vatandaşlar olmak üzere devlet yönetiminden büyük teveccüh görmesinin haklı gururunu yaşadığını açıkladı. Yaşanan gelişmeler sigorta farkındalığının artmasına önemli katkı sağlarken, sektörün aldığı hızlı aksiyonlar yıl sonu sonuçlarına da yansıdı.

Pandeminin yanı sıra sel felaketleri ve orman yangınlarının da etkisiyle 2021’in ülkemiz için zor bir yıl olduğunu belirten TSB Başkanı Atilla Benli sözlerine şöyle devam etti:

“İyi günde ve kötü günde, uzun süreli bir paydaş olarak sigortayı vatandaşımıza daha görünür kıldığımız için mutluluk duyuyoruz. Sigorta sektörü olarak üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerine getirmek için her türlü olumsuzlukta sigortalılarımızın yanında olduk. Pandeminin yanında sel felaketleri ve orman yangınları nedeniyle ülke olarak büyük acılar yaşadık. Sektör olarak bu süreçlerde hızla aksiyon aldık, 4 bine yakın dosya için toplamda 510 milyon TL’yi aşan hasar ödemesi gerçekleştirdik. 2021 yılı üçüncü çeyreğinde toplam üstlenilen tazminat 2020 yılının aynı dönemine göre %36 yükselişle 42,8 milyar TL’yi aştı.

##$HABER_1473149$##

"PRİM ÜRETİMİNDE 105 MİLYAR TL AŞILDI"

Sigortalıların mağduriyetlerini gidermek için tazminat ödemelerini en hızlı şekilde yaptıklarını belirten Benli, bu hızlı aksiyonların vatandaşın takdirini kazandığını dile getirdi. Benli, sigorta farkındalığındaki artışın yıl sonu prim üretimi sonuçlarına da yansıdığını söyledi. TSB Başkanı’nın verdiği bilgilere göre, sektörün prim üretimi 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 27,5 artış ile 105,3 milyar liraya yükseldi. 

Toplam içerisinde ‘Hayat dışı Sigortacılık’ branşında prim üretimi yüzde 28,5 artışla 87 milyar 580 milyon lira, ‘Hayat Sigortacılığı’ branşında prim üretimi yüzde 22,8 artışla 17 milyar 726 milyon lira oldu. Gelecek dönemin en önemli büyüme alanlarından biri olarak görülen ‘Katılım Sigortacılığı’ tarafında ise prim üretimi 2020 yılına göre yüzde 28,2 artış ile 5 milyar 468 milyon liraya ulaştı.

“BES VE OKS’DE BÜYÜME HIZ KESMİYOR”

Özel Emeklilik Sistemi’nin başarı hikâyesini sürdürdüğünü ifade eden TSB Başkanı Benli, emeklilik yatırım fonlarının hızla büyümeye devam ettiğinin altını çizdi. Benli, “Devletimizin sisteme olan güveni ve desteği artarak devam ediyor. Devlet katkısının yüzde 30’a çıkması ve sistemi daha da cazip hale getiren yeniliklerle 2022’yi BES yılı olarak adlandırıyoruz” dedi.

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin 2021 yıl sonu verilerine göre; katılımcı sayısının 7,1 milyon olduğu Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) devlet katkısı dâhil toplam fon büyüklüğü 227,9 milyar TL’ye ulaştı.

Emeklilik Gözetim Merkezinin 2021 yıl sonu verilerine göre katılımcı sayısının 6,2 milyon olduğu Otomatik Katılım Sistemi’nde (OKS) ise fon büyüklüğü devlet katkısı dâhil olmak üzere 16,5 milyar TL’ye ulaştı.

Böylelikle 2021 yılı sonu itibarıyla gönüllü BES ve OKS dâhil olmak üzere sistemdeki toplam katılımcı sayısı 13,3 milyon kişi olurken bu katılımcılara ait toplam fon büyüklüğü ise devlet katkısı dahil 244,4 milyar TL’ye ulaştı. 11 Şubat 2022 tarihi itibarıyla ise katılımcı sayısı 13,4 milyona; fon büyüklüğü 256,1 milyar TL’ye yükseldi.

“SAĞLIK SİGORTASI BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR”

Tüm dünyayı derinden etkileyen pandemi nedeniyle sağlığın öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade eden Benli şöyle konuştu: "Zor günler, sağlık hizmetini en doğru şekilde almanın ne denli önemli olduğunu hepimize hatırlattı. Bu noktada özel sağlık sigortasına olan ilginin arttığını görüyoruz. Bu ilgiyle birlikte devletimizin üstündeki sağlık kaynaklı ekonomik yükün sektörümüz tarafından karşılanma oranı da artıyor. 2021 yılında sağlık sigortasında toplam prim üretimi yüzde 29,5 oranında yükselişle 13 milyar lirayı geçti. Bu branş içinde Özel Sağlık Sigortası prim üretimi yüzde 20 artışla 9,5 milyar liraya ulaşırken son yıllarda büyük ilgi gören ‘Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda ise prim üretimi yüzde 73,3 artışla 2,6 milyar liranın üzerine çıkma başarısı gösterdi. Sektör olarak bu alanda yaşanan olumlu trend heyecanımızı daha da katlıyor.”

“FİNANSAL SİGORTALARIN ÖNEMİ HIZLA ARTIYOR”

Pandemi ile birlikte işletmelerin varlıklarını ve ürünlerini koruma ihtiyacının öneminin daha da arttığını belirten Benli, bu kapsamdaki sigorta ürünlerine yönelik talepte de artış olduğunu söyledi. “Devlet destekli alacak sigortalarının da içinde yer aldığı kredi sigortalarında 528 milyon lirayı aşan bir prim üretimi ve yüzde 32,4’lük bir büyüme yakalandı” diyen Benli, “Öte yandan özellikle kefalet sigortalarının öneminin daha iyi anlaşıldığını görüyoruz. İçinde doğrudan kefalet, dolaylı kefalet, bina tamamlama ve emniyeti suiistimal gibi hizmetlerin yer aldığı branşta prim üretimi bir önceki yıla göre yüzde 79’a yakın oranda bir büyüme ile 221,5 milyon lira oldu. İçinde kar kaybı, gelir yetersizliği gibi riskleri barındıran Finansal Kayıp Sigortaları’nda da bir önceki yıla göre yüzde 110’u aşan oranda bir büyüme ile 1 milyar 154 milyon liralık prim üretimi gerçekleşti. Bu branşlardaki prim üretimi ve büyüme oranları gösteriyor ki bu alanlar sağlık sigortaları gibi önümüzdeki dönemin öne çıkacak branşları olacak.” şeklinde konuştu.    


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.016 Değişim: -0,07% Hacim : 27.068 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.016 23.02.2022 Yüksek 2.043
Açılış: 2.034
13,7944 Değişim: -0,06%
Düşük 13,7030 23.02.2022 Yüksek 13,8746
Açılış: 13,8025
15,6322 Değişim: -0,07%
Düşük 15,5259 23.02.2022 Yüksek 15,7577
Açılış: 15,6436
847,49 Değişim: 0,46%
Düşük 835,65 23.02.2022 Yüksek 849,69
Açılış: 843,64
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.