Petrol fiyatları soluksuz yükseliyor! İşte uzman yorumu | Emtia Haberleri

Ukrayna savaşının etkisiyle yükselen petrol fiyatları bugün 112 dolar seviyesinin üzerine çıkarken; İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, petrol fiyatlarında yaşanan son gelişmeleri Bigpara'ya değerlendirdi.

Şenay Zeren

Brent petrol fiyatı, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal hareketi sonrası hız kazanan yükselişini sürdürüyor. Brent petrol fiyatı bugün 112 dolar seviyesini aşarak 30 Haziran 2014 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. 7.5 yılın zirvesini yenileyen petrol fiyatları, saat 14:06 itibarıyla yüzde 4,20 oranında yükselişle 109 dolar seviyesinde işlem görüyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, "OPEC+ şimdiye kadar piyasaya her ay ilave 400 bin varil ekleme politikasında bir değişiklik olmadığının sinyalini verdi. Buradan çıkacak sonuçlar önemli olacak ancak Rusya’nın attığı her adım petrol fiyatlarında karşılık buluyor" şeklinde değerlendirdi.

Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ana sebebi olarak, jeopolitik krizden tedarik zincirlerinin etkileme olasılığı öne çıkıyor. Rusya, Suudi Arabistan'dan sonra dünyanın ikinci en büyük petrol ihracatçısı konumunda yer alırken; ayrıca dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi…

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Piyasaların gündeminde ise, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın bu hafta gerçekleştireceği sunumlar yer alıyor.

GÖZLER BUGÜN GERÇEKLEŞECEK OPEC TOPLANTISINDA OLACAK

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Petrol fiyatları yaşanan gelişmelerle birlikte savruluyor. Buna karşın uzun zamandır devam eden yukarı yönlü seyir korunuyor. Gözler bugün gerçekleşecek OPEC toplantısında olacak. OPEC+'ın toplantıda mevcut politikaya bağlı kalması muhtemel senaryo gibi görünüyor. OPEC+ şimdiye kadar piyasaya her ay ilave 400 bin varil ekleme politikasında bir değişiklik olmadığının sinyalini verdi. Buradan çıkacak sonuçlar önemli olacak ancak Rusya’nın attığı her adım petrol fiyatlarında karşılık buluyor.

Eylül 2013’ten beri görülmeyen seviyeleri aşan WTI ve Brent Petrol Ukrayna-Rusya gerilimi ve arza yönelik gelişen korkularla beraber 100 dolar seviyelerini geride bırakmaya devam ediyor. Gün içi işlemlerde yüzde 8 yükseliş kaydeden petrol vadelileri bu sabah 110 dolar seviyelerinden işlem görerek yukarı yönlü güçlü sinyaller veriyor.

Salı günü Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üye ülkeleri, petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hızlı fiyatlamaları hafifletmek amacıyla 60 milyon varil petrol rezervini serbest bırakma planlarını açıkladı. Bunun bir parçası olarak, ABD stratejik petrol rezervinden 30 milyon varili serbest bırakacak. Bu gelişmenin Petrol piyasalarında rahatlamaya yetmediği ve gün içi hareketliliğin devam ettiği görülüyor.

100 dolar hedef fiyat veren yabancı aracı kurumların muhtemelen hedef fiyatlarını tekrar revize edecek. Bununla birlikte yüksek petrol fiyatlarının 2022 yılının baz senaryosu olan yüksek enflasyonu tetikleyebileceğini söylemek mümkün. Dolayısıyla enflasyonun daha da yükselmesi halinde oyun kurucu Merkez Bankalarının para politikasında atacakları adımlarda gecikmeler olabilir. Bu hem dünyadaki risk iştahını hem de ekonomik veri trafiğini ilgilendiriyor. Gelişmelerin takip edilmesinde fayda var.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR