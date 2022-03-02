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Buğday fiyatları 14 yılın zirvesini gördü!

02.03.2022 - 15:00
Buğday fiyatları 14 yılın zirvesini gördü! | Ekonomi Haberleri

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal hareketinin etkisiyle buğday ticareti durma noktasına gelirken; fiyatlar 14 yılın zirvesine yükseldi.

Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle buğday ticareti durma noktasına geldi ve fiyatlar 10 doları aşarak 2008'den beri en yüksek seviyeye çıktı. Buğday fiyatlarındaki bu yükselişin zaten yüksek seyreden küresel gıda fiyatlarını daha da olumsuz etkilemesi bekleniyor.

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Rusya ve Ukrayna küresel buğday ihracatının yüzde 25'ten fazlasını, mısır ihracatının da beşte birini gerçekleştiriyor. İki ülke arasındaki savaş ve ABD ile Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları devreye alması tahıl piyasasında da karmaşaya neden oldu.


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