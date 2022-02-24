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Petrol fiyatları Rusya saldırısıyla 7.5 yılın zirvesinde!

24.02.2022 - 12:54 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatları Rusya saldırısıyla 7.5 yılın zirvesinde! | Emtia Haberleri

Rusya'nın saldırı başlatmasıyla Brent petrol 100 doları aşarak 7,5 yılın zirvesini gördü.

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından Brent petrolün varil fiyatı 100 doları aşarak, Eylül 2014 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü. Brent petrol fiyatı en yüksek 102,23 doları görürken; saat 14:36 itibarıyla yüzde 7,68 oranında yükselişle 101,22 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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