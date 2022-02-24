  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Kur korumalı hesaplar 31 Aralık 2022'ye kadar açılabilecek
‹ Önceki Haber Petrol fiyatları Rusya saldırısıyla 7.5 yılın zirvesinde! Petrol fiyatları Rusya saldırısıyla 7.5 yılın zirvesinde! Sonraki Haber › Borsa İstanbul düşüşte Borsa İstanbul düşüşte

Kur korumalı hesaplar 31 Aralık 2022'ye kadar açılabilecek

24.02.2022 - 13:03
Kur korumalı hesaplar 31 Aralık 2022'ye kadar açılabilecek | Ekonomi Haberleri

Bugün yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, kur korumalı mevduat hesapları 31 Aralık 2022'ye kadar açılabilecek.

Kur Korumalı Mevduat hesaplarıyla ilgili Resmi Gazete'de "Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Karar" yayımlandı. Buna göre hesaplar 90 günden kısa, 370 günden uzun olmayacak ve 21 Aralık 2021 ile 31 Aralık 2022’ye kadar açılan hesaplar bu destekten yararlanabilecek.

##$HABER_1473160$##

Hesaplara uygulanacak asgari faiz oranı politika faizinden düşük olamayacak fakat TCMB politika faizinden düşük olmamak üzere yeni asgari faiz oranı belirleyebilecek ve azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en ez 300 baz puan üzerinde olacak. Vade sonunda kurun vade başındakinden düşük olması halinde TCMB tarafından kur farkı ödemesi yapılmayacak. Yüksek olması halinde ise kur farkı üzerinden hesaplanan tutar faiz/kar payından düşülerek Merkez Bankası tarafından destek hesabına aktarılacak. Hesabın vadesinden önce kapatılması durumunda ilgili tarihteki kur, vade başı kurdan yüksek olduğu takdirde kur farkı ödemesi farkına ilişkin ödeme yapılmayacak.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.952 Değişim: 5,46% Hacim : 34.959 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.866 25.02.2022 Yüksek 1.965
Açılış: 1.883
13,7955 Değişim: -1,62%
Düşük 13,7491 25.02.2022 Yüksek 14,1558
Açılış: 14,023
15,6304 Değişim: -1,36%
Düşük 15,4519 25.02.2022 Yüksek 15,9186
Açılış: 15,8455
838,68 Değişim: -1,94%
Düşük 833,75 25.02.2022 Yüksek 871,08
Açılış: 855,30
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.