Petrol fiyatları hafif geriledi | Emtia Haberleri

İran'ın İsrail'e yaptığı saldırıyla birlikte yükselişe geçen petrol fiyatları saldırının etkili olmaması nedeniyle ve İran tarafının operasyonun bittiğini açıklamasıyla düşüşe geçti.

İran'ın Cumartesi gecesi İsrail'e saldırı düzenlemesiyle petrol yükseliş trendine geçti. 92 doları aşan petrol bugün gerileme gösterdi.

İran'ın saldırısının beklendiği gibi etkili olmaması, operasyonun tamamlanması, İsrail tarafından karşı saldırı yapılmaması ve beklenen hasarın verilememesi nedeniyle petrol fiyatları 90 dolar seviyesine geriledi.

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