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Petrol fiyatları geriledi

01.11.2021 - 10:37
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,47 dolardan işlem görüyor.

 

Cuma günü 84,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 83,47 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 83,14 dolardan alıcı buldu.

Çin'in akaryakıt rezervlerini piyasaya sürdüğüne ilişkin açıklaması, küresel petrol piyasalarındaki yetersiz arz endişelerini hafifleterek fiyatların düşüşünde etkili oldu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'in Ulusal Gıda ve Stratejik Rezervler İdaresi, piyasa arzını artırmak ve bazı bölgelerdeki fiyat istikrarını korumak için benzin ve motorin rezervlerinin piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

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Çin, daha önce de ülke ekonomisini tehdit eden yüksek enerji fiyatlarıyla mücadele kapsamında stratejik petrol rezervlerinden satış gerçekleştirmişti.

PİYASALAR OPEC TOPLANTISINA ODAKLANDI

Öte yandan, piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun 4 Kasım'da bir araya gelerek aralık ayında uygulanacak kesinti miktarını görüşeceği toplantıya odaklandı.

Irak Petrol Pazarlama Şirketi, cumartesi günü yaptığı açıklamada, OPEC grubunun mevcut üretim artışı planının talebi karşılamak ve piyasa istikrarını sağlamak için yeterli olduğunu belirtmişti.

Piyasaların yıl sonuna kadar açık vereceği tahmin edilirken, grubun, ABD'nin "küresel ekonomik toparlanma için tehdit olarak görülen yüksek akaryakıt fiyatlarıyla mücadele için petrol arzını daha da artırma" çağrısına rağmen üretim politikasında değişikliğe gitmesi beklenmiyor.
Grup, 18 Temmuz'daki toplantısında ağustos-aralık döneminde günlük petrol üretimini her ay 400 bin varil artırma kararı almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 84,05 ile 84,88 dolar aralığının direnç, 83,22 ile 82,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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