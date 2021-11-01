  • Bigpara
  • Döviz
  • Döviz Haberleri
  • Dolar kurunda son durum!
‹ Önceki Haber Petrol fiyatları geriledi Petrol fiyatları geriledi Sonraki Haber › Altında önemli viraj çarşamba! Sert hareketler olabilir Altında önemli viraj çarşamba! Sert hareketler olabilir

Dolar kurunda son durum!

01.11.2021 - 10:50
1 Kasım dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, güne düşüşle başlamasının ardından 9,54 TL seviyelerinde işlem görürken; Euro fiyatları ise 11,02 TL seviyesinde bulunuyor.

Yurt içi piyasaların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili dolayısıyla kapalı olduğu geçen hafta cuma günü, dolar/TL uluslararası piyasalarda en düşük 9,5120 ve en yüksek 9,6321 seviyelerini görmesinin ardından günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 9,6073'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,7 azalışla 9,5440 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre Euro/TL yüzde 0,7 düşüşle 11,0270'ten, sterlin/TL de yüzde 0,9 gerilemeyle 13,0330'dan satılıyor.

Dolar endeksi, geçen hafta cuma günü 94,3 ile iki haftanın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından bugün 94,2 seviyelerinden işlem görürken, Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1555 seviyelerinde bulunuyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası küresel ekonomide enflasyon, büyüme ve para politikalarının geleceğine dair oluşan ana riskler temasının değişmediğini, bu durumun uluslararası piyasalarda dolara olan talebin güçlü kalmasını sağladığını bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü gerçekleştirilecek toplantısından çıkacak sonuçlar ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmelerinin döviz piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 94,5'in direnç, 93,9'un destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Analistleri bugünün veri takviminde, ABD'de açıklanacak ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin öne çıktığını kaydetti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.536 Değişim: 0,94% Hacim : 20.450 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 01.11.2021 Yüksek 1.539
Açılış: 1.522
9,5201 Değişim: -0,72%
Düşük 9,4858 01.11.2021 Yüksek 9,6129
Açılış: 9,5896
11,0372 Değişim: -0,69%
Düşük 10,9982 01.11.2021 Yüksek 11,1161
Açılış: 11,1139
547,84 Değişim: -0,40%
Düşük 545,53 01.11.2021 Yüksek 551,52
Açılış: 550,02
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.