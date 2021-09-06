‹ Önceki Haber Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum Sonraki Haber › Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

Petrol fiyatları geriledi

06.09.2021 - 10:25
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 71,65 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 73,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,61 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,32 azalışla 71,65 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,41 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarını ekim ayında Asyalı müşterileri için indirdiğini açıklaması etkili oldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Cuma günü açıklanan ve oldukça zayıf gelen ABD iş gücü piyasası verileri ise küresel petrol talep beklentilerini düşürerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. ABD Çalışma Bakanlığının ağustos ayına ilişkin istihdam raporuna göre, ülkede tarım dışı istihdam 235 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin oldukça altında gerçekleşti. Ülkede işsizlik oranı ise beklentiler dahilinde yüzde 5,2'ye geriledi.

Öte yandan geçen hafta ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki petrol ve gaz üretiminin sekteye uğramasına neden olan İda Kasırgası sebebiyle yaşanan arz kesintileri, fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor. Kasırga nedeniyle bölgede faaliyet gösteren BP, Shell, Chevron ve BHP gibi şirketler buradaki deniz üstü petrol platformlarında üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

İda Kasırgası'nın ardından ABD'deki petrol sondaj kulelerinin sayısı da azaldı. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 28 Ağustos-3 Eylül döneminde bir önceki haftaya göre 16 azalarak 394'e geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 71,74 ile 71,93 dolar aralığının direnç, 71,44 ile 71,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.476 Değişim: 0,48% Hacim : 4.965 Mio.TL Son veri saati : 12:41
Düşük 1.470 06.09.2021 Yüksek 1.479
Açılış: 1.470
8,2969 Değişim: -0,09%
Düşük 8,2714 06.09.2021 Yüksek 8,3316
Açılış: 8,3046
9,8441 Değişim: -0,51%
Düşük 9,8229 06.09.2021 Yüksek 9,9103
Açılış: 9,8943
486,23 Değişim: -0,40%
Düşük 485,57 06.09.2021 Yüksek 489,43
Açılış: 488,17
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.