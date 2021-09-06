6 Eylül 2021 dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar?

Dolar fiyatları şu dakikalarda 8.29 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.86 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 8.30 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 8.32 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru yeni haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından, gün içerisinde en düşük 8.2714 TL seviyesini, en yüksek ise 8.3316 TL seviyesini görürken; kur saat 09.50 itibarıyla 8.2945 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 9.9103 TL'yi görürken; şu dakikalarda 9.8661 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 11.4949 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.15 oranında yükselişle 92.18 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1873 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.98 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.39 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 92,19 seviyesine çıkarken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1871'den işlem görüyor.

Analistler, son iki haftada dolar endeksindeki sert gerilemeyle birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kazanmaya devam ettiğini bildirdi.

Dolar endeksinde 91,9 seviyesinin destek olarak takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi.

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