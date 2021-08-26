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Petrol fiyatları geriledi

26.08.2021 - 12:25
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 71,06 dolardan işlem görüyor.

Dün 72,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,28 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 azalışla 71,06 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,05 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) delta varyantının hızla yayılması nedeniyle yeni tedbirlerin ve seyahat kısıtlamalarının gündeme gelmesi, küresel ekonomik toparlanma ve petrol talebindeki büyümeyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeleri artırıyor. Bu durum fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkede akaryakıt stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 600 bin varilin üzerinde artış yaşandı. Söz konusu artışla birlikte talebin düşeceği endişeleri fiyatları baskılayan başka bir unsur oldu.

Ülkede ticari ham petrol stokları ise geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 367 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklarda beklenenden fazla düşüş yaşanması ise fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 71,16 ile 71,48 dolar aralığının direnç, 70,84 ile 70,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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