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Petrol fiyatları geriledi

28.06.2021 - 10:19
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 75,34 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 76,21 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,38 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 75,34 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 74,11 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki kısmi düşüşte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun 1 Temmuz'da gerçekleştireceği toplantıda, piyasa tahminlerinin üzerinde üretim artışına gidebileceği beklentisi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının yeni bir dalgaya yol açabileceği endişeleri etkili oldu.

OPEC grubun ağustos itibarıyla uygulanacak kesinti miktarını görüşüleceği toplantıda, OPEC ülkelerinin petrol talebi ve fiyatlarındaki
toparlanma nedeniyle üretim artışına devam edilmesi noktasında uzlaşılması bekleniyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Uzmanlar, küresel petrol talebindeki kırılganlığa rağmen, OPEC grubunun piyasanın arz ihtiyacını karşılamak için üretim artışına gideceği görüşünde.

Grup, 1 Haziran'daki toplantısında temmuz sonuna kadar günlük petrol üretimini kademeli olarak artırma kararı almıştı. Öte yandan, küresel ekonomi ve talepteki toparlanmayla aşılama çalışmalarının hız kazanması petrol fiyatlarının kademeli artışını desteklemeye devam ediyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık 3 aydır süren Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan İran Nükleer Anlaşması'nın tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmelerin netlik kazanmaması da İran petrolünün kısa vadede piyasalara sunulamayacağına işaret ederek fiyatların yukarı yönlü seyrine katkı sağlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 75,67 ile 76,33 dolar aralığının direnç, 75,01 ile 74,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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