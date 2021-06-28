gram altın fiyatları, ons altın fiyatları, çeyrek altın, 28 Haziran altın yorum

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Gram altın fiyatları kaç lira?

28.06.2021 - 10:07 | Son Güncelleme :
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Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 499 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1783 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 502 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 501 lira seviyesinden başladı. Yeni güne hafif düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 502,22 lira seviyesini, en düşük ise 498,99 lira seviyesini gördü. Gram altın dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 10.03 itibarıyla yüzde 0.42 oranında düşüşle 499,83 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 820 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 375 liradan satılıyor.

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Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1785 dolar seviyesini görürken; en düşük ise 1770 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.13 oranında yükselişle 1783 dolardan işlem gördü.

Analistler, enflasyon ve faiz artırım zamanlamasına dair belirsizliklerin sürmesinin altının ons fiyatının yön bulmasını zorlaştırdığını ve işlemlerin 1.770-1.790 bandında görülmeye devam ettiğini belirterek, yurt içinde ise gram altının düşen dolar kurundan destek bulduğunu söyledi.

Bugün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen yeni varyantların ekonomik toparlanmayı etkileyebileceği endişesi ile azalan risk iştahının altının ons fiyatını desteklediğini aktaran analistler, teknik açıdan yükselişlerin kalıcı olması için 1.790 doların üzerinde kalıcı kapanışlar gerektiğini bildirdi.

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