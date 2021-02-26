‹ Önceki Haber Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum Sonraki Haber › Dış Ticaret İstatistikleri açıklandı Dış Ticaret İstatistikleri açıklandı

Petrol fiyatları geriledi

26.02.2021 - 10:06
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 65,50 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,04 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,11 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,92 azalışla 65,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 62,94 dolardan alıcı buldu.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerinin artması dolara endeksli ham petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oldu. Diğer para birimleri karşısında ABD dolarının değerini ölçen ABD doları endeksi yüzde 0,26 artışla 90,36 dolar oldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD'nin iç ve güney eyaletlerini etkisi altına alan sert kış şartları Teksas'taki ham petrol üreticilerini ve rafinerilerini faaliyetlerini durdurmak veya düşük kapasitede çalışmak zorunda bırakmıştı. Bu durum, ülke genelinde petrol üretiminin en az üçte bir oranında azalmasına ve ABD'de petrol endüstrisinin merkezi Teksas eyaletindeki Permian Havzası'nda üretimin yüzde 65'e kadar düşmesine neden olmuştu.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılama çalışmalarının umut verici olması, OPEC ülkelerinin arz-talep dengesini korumak için takip ettiği disiplinli politika ve ülkelerin Kovid-19 kısıtlamalarını gevşetmeye başlamasıyla fiyatlar son 13 ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Yükselen fiyatların üretimi artırarak piyasadaki arz fazlasını güçlendireceği endişeleri ise fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Piyasalar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun nisan ayından itibarıyla uygulanacak kesinti miktarını belirleyeceği 4 Mart'taki toplantısına odaklandı.

Toplantıda, ham petrol fiyatlarının yükselmesi nedeniyle üretim kesintilerini hafifletme kararı alınabileceği ifade ediliyor. Brent petrolde teknik olarak 66,04 ile 66,32 dolar aralığının direnç, 65,43 ile 65,10 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.466 Değişim: -1,46% Hacim : 5.393 Mio.TL Son veri saati : 10:43
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.470
Açılış: 1.457
7,3802 Değişim: 0,37%
Düşük 7,3118 26.02.2021 Yüksek 7,4803
Açılış: 7,3527
8,9567 Değişim: 0,00%
Düşük 8,9047 26.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
417,22 Değişim: -0,32%
Düşük 415,96 26.02.2021 Yüksek 424,18
Açılış: 418,54
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.