Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 26 Şubat döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.42 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.03 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.20 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.44 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.3118 TL seviyesini, en yüksek ise 7.4803 TL seviyesini görürken; kur saat 09.41 itibarıyla 7.4264 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 9.0961 TL'yi görürken; şu dakikalarda 9.0346 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 10.3553 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.25 oranında yükselişle 90.36 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2155 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.27 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.92 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, enflasyonist baskıların yükseleceği ve bu paralelde ABD Merkez Bankası'nın faizleri öngörülenden daha erken artıracağı beklentileriyle tahvil piyasasından çıkışların hızlandığını belirterek, bu durumun oluşturduğu panik havasının küresel çapta hisse senedi ve döviz piyasalarına sıçradığını söyledi.

Bugün ABD'de kişisel gelir ve harcama verilerinin izleneceğini aktaran analistler, tahvil piyasasındaki hareketlerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam edeceğini vurguladı.

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