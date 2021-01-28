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Petrol fiyatları geriledi

28.01.2021 - 10:12
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 55,12 dolardan işlem görüyor.

Dün 56,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 55,53 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,72 azalışla 55,12 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,48 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 101 milyona yaklaşırken, alınan tedbirlerin sıkılaştırılması, uluslararası seyahat kısıtlamalarının tekrar gündeme gelmesi ve aşı tedariki konusundaki sıkıntılar petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği endişelerini artırarak fiyatları baskılıyor.

Aşı tedariği konusunda sorunların yaşandığı Avrupa tarafında ise AstraZeneca ile yapılan görüşmelerde halen bir anlaşmaya varılamadı. AstraZeneca'nın teslimatta gecikmesinin Belçika'da bulunan bir tedarikçi fabrikadaki sorunlardan kaynaklandığı belirtiliyor.

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Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de ise yeniden baş gösteren salgın nedeniyle ülkede "bahar bayramı" olarak kutlanan ve yüz milyonlarca kişinin seyahat ettiği bir dönemde uygulamaya konulan kısıtlamalar petrol talebinin zayıf kalacağı endişelerini artırıyor.

DOLAR ENDEKSİ VE PETROL STOKLARI

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerinin yükselmesi de dolar üzerinden belirlenen ham petrol fiyatlarının artmasında etkili oluyor. Diğer para birimleri karşısında ABD dolarının değerini ölçen ABD doları endeksi 90.727 dolara yükseldi.

Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklentinin aksine yaşanan düşüşün dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi fiyatlardaki gerilemeyi belli ölçüde engelledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin dün açıkladığı verilere göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre beklentinin aksine yaklaşık 9,9 milyon varillik düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 603 bin varil artacağı yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 55,35 ile 55,67 dolar aralığının direnç, 55,03 ile 54,71 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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