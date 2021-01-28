‹ Önceki Haber Petrol fiyatları geriledi Petrol fiyatları geriledi Sonraki Haber › Merkez Bankası'nın rezerv varlıkları 93,3 milyar dolar oldu Merkez Bankası'nın rezerv varlıkları 93,3 milyar dolar oldu

Ekonomik Güven Endeksi yükseldi

28.01.2021 - 10:16 | Son Güncelleme :
Ekonomik Güven Endeksi yükseldi | Ekonomi Haberleri

Ekonomik Güven Endeksi ocak ayında 96,2'ye yükselirken; önceki veri 86,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks bu dönemde, Aralık 2020'ye göre yüzde 1,6 artarak 96,2 değerine çıktı. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi, geçen aya göre ocakta yüzde 4 yükselerek 83,3, hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 2,9 artarak 101,9 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi ise yüzde 1,3 azalarak 109, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,1 düşerek 108,5, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 5,2 azalarak 84,2 değerine indi.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Sektörel güven endekslerinin hesaplanmasına kaynak olan işyeri eğilim anketleri kapsamında yapılan uygulama değişikliklerine bağlı olarak sektörel güven endeksleri ve alt endekslerinde yapılan ana revizyon, ekonomik güven endeksinde ana revizyona neden oldu. Bu kapsamda 2020 ekonomik güven endeksi, hizmet sektörü güven endeksi, perakende ticaret sektörü güven endeksi, inşaat sektörü güven endeksi değerleri revize edildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.498 Değişim: 2,13% Hacim : 35.350 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.431 28.01.2021 Yüksek 1.498
Açılış: 1.453
7,3456 Değişim: -0,92%
Düşük 7,3415 28.01.2021 Yüksek 7,4312
Açılış: 7,4139
8,9193 Değişim: -0,65%
Düşük 8,9108 28.01.2021 Yüksek 8,9962
Açılış: 8,9781
434,51 Değişim: -1,01%
Düşük 433,84 28.01.2021 Yüksek 441,11
Açılış: 438,93
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.