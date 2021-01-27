‹ Önceki Haber Borsa İstanbul güne yatay başladı Borsa İstanbul güne yatay başladı Sonraki Haber › Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Petrol fiyatları geriledi

27.01.2021 - 11:11
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 56,02 dolardan işlem görüyor.

Dün 56,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 55,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 56,02 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,98 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklentinin aksine yaşanan düşüşün dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün dün açıkladığı tahminine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 5,3 milyon varil düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 603 bin varil artacağı yönündeydi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de dün, 11 Ocak'tan bu yana en düşük günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının görülmesi ise talepte toparlanma umutlarını artırdı.

Uygulamaya koydukları sıkı tedbirlerle ay takvimine göre Çin'de yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde salgını kontrol altına almaya çalışan yetkililer, vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri uyarısında bulunuyor.

Çin'deki günlük vaka sayısındaki düşüş eğilimi, ülkede "bahar bayramı" olarak kutlanan ve yüz milyonlarca kişinin seyahat ettiği bu dönemde kısıtlamaların petrol talebini azaltacağı endişelerini hafifleterek fiyatların yükselişini destekledi.

Öte yandan, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısındaki artış nedeniyle alınan tedbirlerin sıkılaştırılması, Avrupa'da uluslararası seyahat kısıtlamalarının tekrar gündeme gelmesi, aşı tedariki konusundaki sıkıntılar ve ABD'de hayata geçirilmesi planlanan 1,9 trilyon dolarlık yeni ekonomik destek paketine ilişkin belirsizlik de petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy Petrol Piyasası Araştırma Müdürü Bjornar Tonhaugen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, petrol talebinin, kısıtlamalar kaldırılıncaya ve Kovid-19 vaka sayısındaki artış hızı yavaşlayana kadar bir süre daha baskı altında kalmaya devam edeceğini ifade etti.

Petrol fiyatlarının, Suudi Arabistan'ın 1 milyon varillik ek üretim kesintisi kararı olmasaydı, mevcut talep eğilimleriyle şu anda çok farklı seviyede olacağını belirten Tonhaugen, "Bu nedenle Suudi Arabistan'ın hamlesi, kesinlikle fiyatların sağlıklı bir seviyede korunmasını sağlayan bir faktör olduğunu kanıtladı." değerlendirmesinde bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 56,37 ile 57,32 dolar aralığının direnç, 55,42 ile 54,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.534 Değişim: -0,13% Hacim : 10.224 Mio.TL Son veri saati : 12:03
Düşük 1.530 27.01.2021 Yüksek 1.541
Açılış: 1.536
7,3676 Değişim: 0,32%
Düşük 7,3418 27.01.2021 Yüksek 7,3863
Açılış: 7,3439
8,9537 Değişim: 0,17%
Düşük 8,9312 27.01.2021 Yüksek 8,9851
Açılış: 8,9383
437,72 Değişim: 0,14%
Düşük 435,65 27.01.2021 Yüksek 439,26
Açılış: 437,11
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.