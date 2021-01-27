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Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

27.01.2021 - 11:39
27 Ocak çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 438 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 709 lira, Cumhuriyet altını 2.907 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 437,2 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 438 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 709 lira, Cumhuriyet altını da 2.907 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.848 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

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Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar nedeniyle altının ons fiyatının yön arayışında olduğunu söyledi.

Bugün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla birlikte ABD'de dayanıklı mal siparişleri verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.


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