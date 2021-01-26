Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 55,27 dolardan işlem görüyor.

Dün 56,02 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 55,68 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 azalışla 55,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,40 dolardan alıcı buldu.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış nedeniyle uygulanan yeni kısıtlamalar, petrol talebinin düşeceği yönündeki endişeleri artırıyor.

Dünyada Kovid-19 salgınında vaka sayısı 100 milyona yaklaşırken, alınan tedbirlerin sıkılaştırılması, bazı ülkelerde görülen toplumsal protestolar, Avrupa'da uluslararası seyahat kısıtlamalarının tekrar gündeme gelmesi ve aşı tedariki konusundaki sıkıntılar enerji piyasalarını da olumsuz etkiliyor.

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Salgının ortaya çıktığı Çin'de yeniden baş gösteren ve artmaya devam eden vakalar, petrol talebine ilişkin beklentileri gölgeliyor. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı ülkede yetkililer, uygulamaya koydukları sıkı tedbirlerle ay takvimine göre Çin'de yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan ABD'de hayata geçirilmesi planlanan 1,9 trilyon dolarlık yeni ekonomik destek paketine ilişkin belirsizlik de petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

ABD'de dün Schengen bölgesi, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'dan bu ülkeye seyahat eden ve ABD vatandaşı olmayan kişilere yönelik seyahat yasağı getirildi.

Brent petrolde teknik olarak 55,67 ile 56,18 dolar aralığının direnç, 55,16 ile 54,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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