İngiltere'de işsizlik 5 yılın zirvesinde! | Ekonomi Haberleri

İngiltere'de işsizlik 5 yılın zirvesinde!
İngiltere'de işsizlik oranı 2016 yılından beri en yüksek seviyesini gördü.
İngiltere'de koronavirüs salgını ekonomiye zarar vermeye devam ederken işsizlik oranı yüzde 5'e yükselerek 2016'dan beri en yüksek seviyesini gördü.
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İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nden yayımlanan verilere göre aralık ayında maaş alan çalışanların sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 2.7 azalırken, salgının başladığı şubat ayından itibaren 828 bin düşüş gösterdi.
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