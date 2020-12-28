‹ Önceki Haber Borsa İstanbul rekor seviyede Borsa İstanbul rekor seviyede Sonraki Haber › Bitkisel üretim 2020 yılında arttı Bitkisel üretim 2020 yılında arttı

Petrol fiyatları 50 dolar sınırında

28.12.2020 - 10:26
Petrol fiyatları 50 dolar sınırında | Emtia Haberleri

Petrol fiyatı, haftanın ilk işlem gününde uluslararası piyasalarda 50,95 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü 51,68 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 51,34 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,76 azalışla 50,95 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 47,91 dolardan alıcı buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik küresel ölçekte aşılamanın her geçen gün yaygınlaşmasına karşın mutasyon riski konusundaki belirsizliklerin petrol talebinde oluşturduğu endişe fiyatları baskılamaya devam ediyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 19-25 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet artarak 264'e yükseldi. Söz konusu artış, ülkenin ham petrol üretiminin yükseleceğine ve talep sıkıntısı çeken petrol pazarında arz fazlası yaşanacağına işaret etmesi nedeniyle fiyatları baskılayan bir diğer unsur oldu.

Öte yandan, piyasaların uzun zamandır gündemini meşgul eden Kovid-19 salgınına yönelik 900 milyar dolarlık ekonomik destek paketi ve 1,4 trilyon dolarlık bütçe tasarısının dün ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması petrol fiyatlarındaki düşüşü kısıtlıyor.

Kongre'nin onayının ardından destek paketindeki 600 dolarlık nakit yardımını "rezalet" olarak nitelendiren Trump, bu yardımın 2 bin dolara çıkarılması da dahil bazı değişiklikler yapılmasını istemiş ve destek paketini imzalamamıştı. ABD Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyeleri ise Demokratların nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarma girişimini Trump'ın çağrısına rağmen reddetmişti.

Brent petrolde teknik olarak 51,21 ile 51,37 dolar aralığının direnç, 51,05 ile 50,89 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.440 Değişim: 0,96% Hacim : 19.502 Mio.TL Son veri saati : 16:21
Düşük 1.432 28.12.2020 Yüksek 1.443
Açılış: 1.432
7,4544 Değişim: -1,74%
Düşük 7,4107 28.12.2020 Yüksek 7,5873
Açılış: 7,5863
9,1061 Değişim: -1,47%
Düşük 9,0481 28.12.2020 Yüksek 9,2684
Açılış: 9,242
450,51 Değişim: -1,76%
Düşük 447,32 28.12.2020 Yüksek 463,21
Açılış: 458,59
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.