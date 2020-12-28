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Bitkisel üretim 2020 yılında arttı

28.12.2020 - 10:55
Bitkisel üretim 2020 yılında arttı | Ekonomi Haberleri

Bitkisel üretim, 2020 yılında bir önceki yıla göre artış gösterirken; tahıl üretiminde artış yüzde 8.1, sebzede yüzde 0.3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020'ye ilişkin bitkisel üretim istatistiklerini açıkladı. Üretim miktarları, bu yıl geçen yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 8,7, sebzelerde yüzde 0,3, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 5,8 artış gösterdi.

Üretim miktarları 2020'de yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 69,3 milyon ton, sebzelerde 31,2 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 23,6 milyon ton oldu.

Tahıl ürünleri üretim miktarları yıllık bazda yüzde 8,1 artarak yaklaşık 37,2 milyon tona yükseldi. Söz konusu dönemde buğday üretimi yüzde 7,9 artışla 20,5 milyon tona, arpa üretimi yüzde 9,2 artarak 8,3 milyon tona, dane mısır üretimi yüzde 8,3 artarak 6,5 milyon tona, yulaf üretimi yüzde 18,7 artışla yaklaşık 314,5 bin tona ulaştı.

Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik bakla üretimi yüzde 8,8 azalarak 5 bin ton, kırmızı mercimek yüzde 5,9 artarak yaklaşık 328,4 bin ton, yumru bitkilerden patates yüzde 4,4 artarak 5,2 milyon ton oldu.

Yağlı tohumlardan ayçiçeği üretimi yüzde 1,6 azalarak yaklaşık 2,1 milyon tona geriledi. Tütün üretimi yüzde 12,2 artarak 76,5 bin ton, şeker pancarı üretimi ise yüzde 16,3 artarak 21 milyon ton olarak gerçekleşti.

MEYVE VE SEBZE ÜRETİMİ

Sebze ürünleri alt gruplarında üretim, yumru ve kök sebzelerde yüzde 0,7, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzelerde ise yüzde 3,4 arttı.

Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden domateste yüzde 2,8, kuru soğanda yüzde 3,6, salçalık kapya biberde yüzde 4,6 artış olurken, karpuzda yüzde 9,8, kavunda yüzde 2,9, hıyarda yüzde 1,6 düşüş görüldü.

Meyveler içinde önemli ürünlerin üretimi geçen yıla göre elmada yüzde 18,8, şeftalide yüzde 7,4, kirazda yüzde 9,1, çilekde yüzde 12,3, narda ise yüzde 7,3 arttı.

Turunçgil meyvelerinden mandalina yüzde 13,3, sert kabuklu meyvelerden Antep fıstığı ise yüzde 248,7 yükseldi. İncirde yüzde 3,2, muzda ise yüzde 32,8 artış oldu.

SÜS BİTKİLERİ ÜRETİMİ AZALDI

Süs bitkileri üretim miktarı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,5 azaldı. Süs bitkileri üretimi içindeki paylar incelendiğinde kesme çiçekler yüzde 60,9, diğer süs bitkilerinde yüzde 39,1'lik bir paya sahip oldu.

Dış mekan süs bitkileri üretimi bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artarken, kesme çiçek üretimi yüzde 7,7, iç mekan süs bitkileri üretimi yüzde 6,2 azaldı.

 


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