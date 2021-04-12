‹ Önceki Haber Borsa İstanbul düşüşte Borsa İstanbul düşüşte Sonraki Haber › "Altın fiyatları üzerinde bu veri belirleyici olacak" "Altın fiyatları üzerinde bu veri belirleyici olacak"

Petrol fiyatı 64 dolar sınırında

12.04.2021 - 10:41 | Son Güncelleme :
Petrol fiyatı 64 dolar sınırında | Emtia Haberleri

Petrol fiyatları, Yemen'deki İran destekli Husilerin Saudi Aramco tesislerine düzenledikleri saldırının ardından yükselişe geçti.

Brent petrolün varili, Yemen'deki İran destekli Husilerin dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun tesislerine saldırı düzenledikleri açıklamasının ardından hızla yükselerek 64 dolar sınırına ulaştı.

Dün günü 62,95 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varili, gün içinde kapanışa göre yüzde 1,47 artışla 63,88 dolara kadar yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,17 dolara çıktı.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Saudi Aramco'nun Cidde ve Cubeyl'deki rafinerilerine 10 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini duyurdu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Seri ayrıca ülkenin güneybatısında yer alan Hamis Muşayt ve Cazan bölgelerindeki hassas askeri noktaların 5 İHA ve iki balistik füzeyle hedef alındığını belirtti.

Söz konusu açıklama, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı ülkede arz kaynaklı endişeleri artırarak petrol fiyatlarının yukarı yönlü ivmelenmesini sağladı.

Saldırıların, pazar günü akşam saatlerinden bugün sabah saatlerine kadar devam ettiğini kaydeden Seri, "Saldırılar başarılı şekilde hedeflerine ulaştı. Ülkemize yönelik saldırılar ve abluka devam ettiği sürece operasyonlarımız devam edecek ve artacak." ifadelerini kullandı.

Devam eden saldırılarla bölgede jeopolitik gerginlik tırmanırken, Suudi Arabistan ya da koalisyon güçlerinden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.376 Değişim: -1,24% Hacim : 15.984 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.375 12.04.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,1538 Değişim: 0,05%
Düşük 8,1383 13.04.2021 Yüksek 8,1629
Açılış: 8,1495
9,7251 Değişim: 0,09%
Düşük 9,7010 13.04.2021 Yüksek 9,7349
Açılış: 9,7167
454,23 Değişim: 0,04%
Düşük 453,41 13.04.2021 Yüksek 454,94
Açılış: 454,05
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.