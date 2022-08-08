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Petrol 100 doların altındaki seyrini sürdürüyor

08.08.2022 - 11:33
Petrol 100 doların altındaki seyrini sürdürüyor | Emtia Haberleri

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 95,97 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 2 Ağustos tarihinden beri 100 doların altında seyrediyor.

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 100 doların altında tutunmaya devam ediyor. En son 2 Ağustos tarihinde 100 dolardan işlem gören brent petrol, 95,97 dolar seviyesinden işlem görüyor. Batı Teksas petrolünün (WTI) varil fiyatı ise 90,04 dolar seviyesinde seyrediyor.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Piyasalarda bu hafta Uluslararası Enerji Ajansı ve OPEC'in açıklayacağı aylık petrol piyasası verileri bekleniyor.

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