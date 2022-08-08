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Türkiye İhracat İklimi Endeksi 50 oldu

08.08.2022 - 11:02
Türkiye İhracat İklimi Endeksi 50 oldu | Ekonomi Haberleri

Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi Temmuz ayında 50 düzeyinde gerçekleşerek ihracat talep koşullarının değişmediğine işaret etti. Endeks haziran ayındaki 51,8 seviyesine göre azalarak ihracat ikliminde Şubat 2021’den bu yana devam eden iyileşme dönemini sona erdirdi.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin Temmuz 2022 dönemi sonuçları açıklandı. Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Temmuz’da 50 düzeyinde gerçekleşerek ihracat talep koşullarının değişmediğine işaret etti. Endeks haziran ayındaki 51,8 seviyesine göre azalarak ihracat ikliminde Şubat 2021’den bu yana devam eden iyileşme dönemini sona erdirdi.

Türk imalatçılarının önemli ihracat pazarları arasında talep artışının ana kaynağı, petrol dışı aktivitenin keskin şekilde artmaya devam ettiği Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Bu artış son yedi ayda görülen en yüksek seviyeye ikinci kez ulaştı. Diğer Orta Doğu ülkelerine bakıldığında, Katar ve Suudi Arabistan’daki güçlü büyümeye karşın Mısır ve Lübnan’da ekonomik aktivite yavaşladı.

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AVRUPA KARMAŞIK BİR TABLO ÇİZDİ

Avrupa ise üçüncü çeyreğin başında üretim açısından karmaşık bir tablo çizdi. Birleşik Krallık, İspanya, Fransa ve Hollanda’da büyüme devam etmekle birlikte bu ülkelerin tamamında ivme kaybetti. Buna karşılık Almanya, İtalya, Polonya ve Yunanistan’ın üretimi temmuz ayında düşüş gösterdi. Toplam yüzde 9’luk payıyla Türk imalat sanayi ihracatının en büyük pazarı konumunda bulunan Almanya’da ekonomik aktivite yıl başından beri ilk kez azaldı ve söz konusu azalış Covid-19 salgınının ilk dalgasından bu yana en yüksek oranda gerçekleşti. ABD’de de özel sektör aktivitesi yeniden daralmaya geçti. Üretim iki yıldan biraz uzun bir süredir ilk kez düşüş kaydetti ve söz konusu düşüş Mayıs 2020’den beri en yüksek oranda gerçekleşti.

ÇİN’DE ÜST ÜSTE İKİNCİ AY ARTIŞ

Orta Doğu dışında en hızlı üretim artışları Asya’da kaydedilirken büyüme Hindistan, Singapur ve Tayland’da belirgin gerçekleşti. Çin, salgına yönelik kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından ekonomik aktivitede üst üste ikinci ay artış kaydetti. Üretimdeki en keskin düşüş ise Polonya’da gerçekleşti. Tayvan, Kenya ve Çek Cumhuriyeti’nde de talep belirgin yavaşlama gösterdi.


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