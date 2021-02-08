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Petrol 1 yılın zirvesinde!

08.02.2021 - 10:31 | Son Güncelleme :
Petrol 1 yılın zirvesinde! | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde 60 dolar seviyesini geçerek son 1 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Cuma günü 59,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 59,56 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün en yüksek 60.26 dolar seviyesini görerek son 1 yılın zirvesine ulaşırken; saat 15.37 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,74 artışla 60.00 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 57,34 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmeler etkili oldu. ABD Başkanı Joe Biden, geçen haftanın son işlem gününde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonominin hala sıkıntıda olduğunu belirterek, ekonomik kurtarma paketinin krize "gerçek" bir yanıt olacağını ve bunun sağlanması için hızla harekete geçeceğini ifade etti.

Öte yandan, Temsilciler Meclisi, Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık destek paketinin önünü açan bütçe düzenlemesine onay verdi. Böylece ekonomik destek paketi, Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan Senato'dan geçirilebilecek.

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun uyguladığı üretim kesintisi de fiyatların yukarı yönlü seyrini desteklemeye devam ediyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, OPEC grubunun 5 Ocak'taki toplantısının ardından şubat ve mart aylarında gönüllü olarak petrol üretiminde günlük 1 milyon varillik ek kesintiye gideceklerini açıklamıştı. Suudi Arabistan'ın sürpriz kararıyla, OPEC grubunun günlük üretim kesinti miktarları şubatta 8 milyon 125 bin varil, martta ise 8 milyon 50 bin varil olarak belirlenmişti.

Politik Risk ve Petrol Analisti Jose Chalhoub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, OPEC grubunun geçen hafta gerçekleştirdiği toplantısında üye ülkelerin üretim kesintisi kararına bağlılıklarını yenilemesinin ve grubun petrol talebine ilişkin iyimserliğinin petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketlenmesine neden olduğunu belirtti.

Chalhoub, Washington'un İran'a yönelik yaptırımları kaldırmama konusundaki son açıklamalarının ardından petrol fiyatlarında yeni bir yükselme daha görülebileceğini ancak talebin salgın öncesi seviyelere ulaşmasının kısa vadede mümkün görünmediğini ifade etti.

Brent petrolde teknik olarak 60,01 ile 60,29 dolar aralığının direnç, 59,73 ile 59,45 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


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