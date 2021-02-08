‹ Önceki Haber Petrol 1 yılın zirvesinde! Petrol 1 yılın zirvesinde! Sonraki Haber › İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi 49,9 oldu İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi 49,9 oldu

Ocak ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

08.02.2021 - 10:42
Ocak ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? | Piyasa Haberleri

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde, ocakta en fazla reel getiri BIST 100 endeksinde sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı. Buna göre, geçen ay en yüksek aylık reel getiri, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,16, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8,19 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 1,48, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,85, külçe altın yüzde 5,92, avro yüzde 6,53, dolar yüzde 6,58 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,53, DİBS yüzde 0,9, külçe altın yüzde 5,02, avro yüzde 5,63 ve dolar yüzde 5,68 oranlarında yatırımcısını kayba uğrattı.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,6, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 24,19 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,91, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,69 oranlarıyla yatırımcısını en çok kayba uğratan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

6 aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,51, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,93 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı olarak dikkati çekti. DİBS'in ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,52, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,16 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu belirlendi.

YILLIK EN ÇOK KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde, külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,48, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30,02 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı.

Diğer taraftan, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından avro yüzde 8,51 ve BIST 100 endeksi yüzde 1,71 oranlarında yatırımcısına kazandırırken, dolar yüzde 1,06, mevduat faizi (brüt) yüzde 12,16 ve DİBS yüzde 15,92 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde avro yüzde 19,07, BIST 100 endeksi yüzde 11,61 ve dolar yüzde 8,57 yatırımcısına kazanç sağladı, buna karşın mevduat faizi (brüt) yüzde 3,61 ve DİBS yüzde 7,74 kayba uğrattı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.535 Değişim: 0,51% Hacim : 35.082 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.519 08.02.2021 Yüksek 1.542
Açılış: 1.540
7,1001 Değişim: 0,62%
Düşük 7,0275 08.02.2021 Yüksek 7,1227
Açılış: 7,0564
8,5627 Değişim: 0,62%
Düşük 8,4633 08.02.2021 Yüksek 8,5728
Açılış: 8,5102
419,56 Değişim: 2,09%
Düşük 409,99 08.02.2021 Yüksek 419,73
Açılış: 410,95
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.