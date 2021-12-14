İşte 2022 için petrol talebi tahmini | Emtia Haberleri

Uluslararası Enerji Ajansı, artan Covid vakaları nedeniyle 2022 için petrol talebi tahminini düşürdü.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), salı günü yaptığı açıklamada, petrol talebinin gelecek yıl beklenenden daha düşük olacağını ve hem bu yılın geri kalanı hem de 2022 için görünümünü günde 100 bin varil aşağı revize ettiğini söyledi.

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IEA, Petrol Piyasası Raporunda, küresel petrol talebinin artık 2021′de günde 5,4 milyon varil ve 2022′de günde 3,3 milyon varil artarak küresel olarak pandemi öncesi seviyelere 99,5 milyon varile ulaşmasının beklendiğini söyledi.

IEA, yeni Covid vakalarındaki artışın talebi yavaşlatması beklenirken, halihazırda devam eden toparlanmanın tamamen raydan çıkmasının beklenmediğini de sözlerine ekledi.

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