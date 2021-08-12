‹ Önceki Haber Angry Birds'ün yaratıcısı Türk oyun şirketine talip Angry Birds'ün yaratıcısı Türk oyun şirketine talip Sonraki Haber › Coca-Cola ikinci çeyrek karını açıkladı Coca-Cola ikinci çeyrek karını açıkladı

IEA küresel petrol talebi tahminini düşürdü

12.08.2021 - 13:13
IEA küresel petrol talebi tahminini düşürdü | Emtia Haberleri

Küresel petrol talebinin, gelecek yıl bu yıla göre günlük 3 milyon 200 bin varil artışla 99 milyon 310 bin varil seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) temmuz ayına ilişkin petrol piyasası raporunda, yeni tip koronavirüs vakalarındaki artışın devam etmesi sebebiyle gelecek yıla yönelik küresel petrol talebi öngörüsünü düşürdü. IEA, geçen ayki raporunda küresel petrol talebinin 3 milyon varil artışla 99 milyon 500 bin varile çıkacağını tahmin ediyordu.

Petrol talebinde gelecek yıl günlük 37 milyon 200 bin varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 31 milyon 100 bin varille Amerika kıtası ve 14 milyon 100 bin varille Avrupa izleyecek.

##$HABER_1471045$##

Bu yıl için küresel petrol talebi tahminini 300 bin varil düşüren IEA, talebin 96 milyon 150 bin varil olmasını bekliyor. Gelecek yıl talebin bu yıla göre günlük 3 milyon 200 bin varil artışla 99 milyon 310 bin varil olacağı öngörülüyor. Rapora göre, küresel petrol üretimi temmuzda bir önceki aya göre 1 milyon 660 bin varil artışla 96 milyon 720 bin varile yükseldi.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise geçen ay bir önceki aya göre 720 bin varil artarak 26 milyon 680 bin varili gördü. Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 320 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece, OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük 32 milyon varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde yaklaşık 64 milyon 710 bin varil oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.444 Değişim: 2,34% Hacim : 15.354 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 1.420 12.08.2021 Yüksek 1.448
Açılış: 1.420
8,5686 Değişim: -0,65%
Düşük 8,5068 12.08.2021 Yüksek 8,6352
Açılış: 8,6249
10,0749 Değişim: -0,63%
Düşük 10,0195 12.08.2021 Yüksek 10,1666
Açılış: 10,1383
481,95 Değişim: -0,78%
Düşük 478,98 12.08.2021 Yüksek 486,79
Açılış: 485,75
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.