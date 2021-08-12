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Coca-Cola ikinci çeyrek karını açıkladı

12.08.2021 - 13:30
Coca-Cola ikinci çeyrek karını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Coca-Cola, yılın ikinci çeyreğinde satış hacmini, Kovid-19 önlemlerine bağlı kısıtlama ve kapanmalara rağmen yüzde 19,8 artırdı.

Coca-Cola İçecek (CCI) yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle özellikle nisan ve mayıs aylarında yaşanan kapanmalara rağmen, tüm pazarlarında iyi bir performans sergileyen CCI, karlı büyümesini ikinci çeyrekte de devam ettirdi. Yerinde tüketim kanalları için devam eden kısıtlamalar ve çeyreğin ilk iki ayında yaşanan kapanmaya rağmen Türkiye’de satış hacmi yüzde 18 yükselirken uluslararası operasyonlarda yüzde 21 hacim büyümesi kaydedildi. CCI’ın ikinci çeyrek bilançosuna göre, kur etkisinden arındırılmış ünite kasa başına net satış geliri yüzde 21 büyüdü. Konsolide FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 158 baz puan arttı. Coca-Cola İçecek, yılın ikinci çeyreğindeki satış hacmini ise yüzde 19,8 artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, "2021 yılının ilk üç ayında elde ettiğimiz başarılı sonuçların ardından ivmemizi yılın ikinci çeyreğinde de artırmayı sürdürdük. Bunu ana portföyümüzdeki başarılı performans, odaklı pazarlama kampanyalarımız, segmentlere özel icra aksiyonlarımız ve dijital araçların yaygınlaşan etkin kullanımı ile başardık. Zorlu salgın ortamına rağmen, disiplinli maliyet yönetimi ve ihtiyatlı finansal risk stratejileri sayesinde kârlılık marjlarımızı da artırmayı başardık." ifadelerini kullandı.
Şirketin satış hacminin gazlı içecekler ile birlikte enerji ve buzlu çay önderliğinde tüm pazarlarda iyi bir büyüme kaydettiğini belirten Başarır, "Pakistan’da etkin indirim yönetimi, daha fazla satış noktasına erişim, segmentlere ve bölgelere göre farklılaşan teklifler ve daha etkin operasyon modeli ile satış hacmini yüzde 20 büyüterek gazlı içecek kategorisinde liderliği pekiştirdik. Orta Asya ve Orta Doğu operasyonlarımızda da söz konusu çeyrekte çift haneli hacim büyümesi sergiledik." değerlendirmesinde bulundu.

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"BAŞARILI PERFORMANSIN İTİCİ GÜCÜYLE BÜYÜME HEDEFLERİ REVİZE EDİLDİ"

Başarır, salgının tüm sektörlerde dijitalleşmeyi hızlandırırken, tüketici tercihlerinin kalıcı olarak değişmeye başladığını anımsatarak, "Bu değişime hızla adapte olmaktan ve öncülük etmekten çok mutluyuz. Bu kapsamda pazarlama odağımızı tekrar ev tüketimine yönelttik ve değişen tüketici trendlerine başarılı bir şekilde adapte olduk. Çeşitli ev tüketimi fırsatlarında çoklu küçük paket satışlarına öncelik vererek yerinde tüketim kanallarındaki kapanmaların olumsuz etkilerini telafi ettik. Böylelikle, geleneksel, modern ve indirim marketleri kanallarında daha karlı olan küçük paket tüketiminin payını artırabildik. Bunun da ötesinde, ürünlerimizin dijital kanallarda ve e-ticaret yerlerinde görünürlüğünü ve bulunurluğunu önemli ölçüde artırdık." açıklamasını yaptı.

Büyüme hedeflerine değinen Başarır, şunları kaydetti:

"Yılın ilk iki çeyreğinde gösterilen iyi performanstan ve artan ivmeden cesaret alarak, 2021 yılı için yüzde 4-6 olan satış hacmi artış öngörülerini yüksek tek haneli büyümeye revize ettik. Geçen senesi çok yüksek bir baza sahip olan yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğini, özellikle yeni Kovid-19 varyantları ve bunların işimiz üzerindeki etkileri ile ilgili belirsizliklerin devam ettiği bir ortamda yöneteceğiz. Yine de bu yılın ilk iki çeyreğinde gösterdiğimiz iyi performanstan ve artan ivmemizden cesaret alarak, 2021 yılı için yüzde 4-6 olan satış hacmi artış öngörümüzü yüksek tek haneli büyümeye, yüksek onlu büyüme seviyesinde olan kur etkisinden arındırılmış konsolide net satış gelir artış öngörümüzü ise düşük/orta yirmili yüzdelerde büyüme seviyesine revize ediyoruz. Karlılık öngörümüzde ise özellikle yüksek emtia fiyatlarından kaynaklanan artan maliyet baskısı ve halihazırda sıkı olan faaliyet giderleri yönetimimizi göz önünde bulundurarak bir değişiklik yapmıyoruz."

“ÖZBEKİSTAN, COCA-COLA İÇECEK’İN TARİHİNDE ÖNEMLİ BİR ADIM"

Coca-Cola Bottlers Uzbekistan’ın (CCBU) özelleştirme sürecinde hisse alım anlaşmasını imzaladıklarını hatırlatan Başarır, "CCBU'nun özelleştirme süreci için hisse satın alım sözleşmesini yakın zamanda imzaladık. Bu ihale sürecinin kazanan tarafı olmaktan çok mutluyuz ve CCBU'nun çoğunluk hissedarı olma fırsatına sahip olduğumuz için çok heyecanlıyız. Bu işlemi, Orta Asya’daki konumumuzu güçlendiren ve bize Coca-Cola sistemi içinde genişleme fırsatları yaratma potansiyeli barındıran, CCI’ın tarihindeki önemli bir adım olarak görüyoruz. Ayrıca, Özbek alkolsüz hazır içecek pazarının kısa ve orta vadede sürdürülebilir karlı büyüme için sahip olduğu, kaliteli büyüme algoritmamıza uyumlu, önemli potansiyele kuvvetle inanıyoruz."


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