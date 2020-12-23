Gümüş fiyatları ne kadar, gram gümüş, ons gümüş, 23 Aralık gümüş yorum

Ons gümüş şu dakikalarda 25.43 dolar seviyesinde, gram gümüş ise 6.24 TL seviyesinde hareket ediyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Özer; mutasyon, aşı ve teşvik paketi eksenindeki gelişmelerin gümüş fiyatında etkili olacağını belirtti.

Şenay Zeren

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıktığı haberlerinin etkisiyle yeni haftaya sert yükselişle başlayan gümüşün ons fiyatı; haftalık bazda en yüksek 27.41 dolar seviyesini görürken sonrasında piyasalar üzerindeki mutasyon endişelerinin azalmasıyla 25 dolar seviyelerine geri döndü. Ons gümüş, dün günü 25.11 dolar seviyesinden tamamlarken, yeni güne 25.20 dolar seviyesinden başladı. Ons gümüş fiyatı, gün içerisinde en yüksek 25.68 doları, en düşük ise 25.05 doları gördü. Ons gümüş fiyatı saat 14.08 itibarıyla yüzde 0.87 oranında yükselişle 25.43 dolardan işlem gördü.

Gram gümüş ise gün içerisinde en yüksek 6.3150 TL seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0.77 oranında yükselişle 6.2432 TL seviyesinde hareket ediyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Gümüşün ons fiyatı, tarihi zirvesini 25 Nisan 2011 tarihinde 49.81 dolar seviyesine kadar yükselerek görmüştü.

GÜMÜŞÜN KADERİNİ BU GELİŞMELER BELİRLEYECEK

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Haftaya sert bir yukarı yönlü hareketle başlayan gümüş, mutasyon endişelerinin dağılmasıyla 25 dolar seviyelerine geriledi. ABD’de yaklaşık 900 milyar dolarlık yardım paketinin Senato ve Temsilciler Meclisinden geçmesi sonrası, Trump’ın imzasına takılması gümüşte düşüşü sınırladı.

Mutasyon, aşı ve teşvik paketi eksenindeki gelişmeler gümüş fiyatında etkili olmaya devam edecek. Şu an piyasa aşıya ilişkin iyimser tarafta kalmaya devam ediyor gibi görünüyor. Gümüşün sanayi tarafındaki ağırlığını düşündüğümüzde ekonomilerdeki, toparlanma gümüş fiyatlarına olumlu yansıyacaktır. Dolayısıyla haber ekseni pozitife kaydığında fiyatlarda artış izlenebilir. Gelişmeler belirleyici olacak.

Buna paralel olarak teknik anlamda yükseliş eğilimi sürüyor. 24.30 dolar seviyesi, üzerinde yerleşik seyirlerin sürmesi halinde yükseliş potansiyelinin daha da artmasını bekliyoruz. Kısa vadede 25.20 dolar seviyesi ara destek olarak izlenebilir.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler