Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması | Ekonomi Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ilişkin soruyu (gönlünüzden geçen rakam nedir) "Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz." diyerek cevapladı.

Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamada bulundu. Erdoğan asgari ücrete ilişkin olarak "Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz" dedi.

Asgari ücrete ilişkin ilk 3 toplantı gerçekleşti ve son toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

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