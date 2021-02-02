gram gümüş, ons gümüş, 2 Şubat gümüş yorum, güncel gümüş fiyatları

Gümüş fiyatları dün gördükleri zirve seviyelerinden uzaklaşırken; şu dakikalarda ons gümüş fiyatı 27.28 dolar, gram gümüş fiyatı ise 6.29 TL seviyesinden bulunuyor. Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Karadağ, “22 ve 50 günlük ortalamalarının üzerinde olan gümüş eğer bu ortalamalarının üzerinde kalmaya devam ederse bir süre daha yukarı yönlü eğimini korumak isteyebilir. Ancak bu hareketinde başarısız olması durumunda geri çekilmelerde 25 dolar ve 26 dolar seviyeleri destek konumunda" dedi.

Şenay Zeren

Gümüşün ons fiyatı, dün yaşanan sert yükseliş ile 30 doların üzerine çıkarak 8 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken; bugün zirvesinden geriliyor. Ons gümüş, dün günü 28.79 dolar seviyesinden tamamlarken, yeni güne 28.80 dolar seviyesinden başladı. Ons gümüş fiyatı, gün içerisinde en yüksek 29.12 doları, en düşük ise 27.19 doları görürken; saat 16.34 itibarıyla yüzde 5.35 oranında düşüşle 27.28 dolardan işlem gördü.

Gram gümüş fiyatı ise, dün gördüğü 3 ayın zirvesinden gerilerken gün içerisinde en yüksek 6.7478 TL seviyesini, en düşük ise 6.2565 TL seviyesini gördü. Gümüşün gram fiyatı, şu dakikalarda yüzde 5.65 oranında düşüşle 6.2961 TL seviyesinde hareket ediyor.

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GÜMÜŞ BİR SÜRE DAHA YUKARI HAREKETİNİ KORUYABİLİR

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Son günlerde piyasalardaki oynaklık, yatırımcıları da tedirgin ediyor. Geçen hafta ABD endekslerindeki sert satışlar dünya geneline yayılırken, bu haftada gümüşte yukarı yönde sert bir tepki oluştu. Dün 30 dolar üzerine doğru hareket eden gümüşte teknik olarak bir yorulma görülüyor. Şu sıralarda 28 dolar çevresinde seyreden gümüş için volatilite yüksek.

Küresel çapta doların zayıf seyri, bu sene gümüşe olan talebin güçlü olması, gümüş fiyatlarındaki hareketlenmeye neden oluyor. Vadeli piyasalarda gümüş beklentileri yükseliş yönünde olduğu için bu yıl gümüşü konuşmaya devam edeceğiz. Yine de stratejilerinizde dikkatli olmalısınız, çünkü oynaklık olduğu için ani hareketler oluşabiliyor.

Teknik görünümde, 22 ve 50 günlük ortalamalarının üzerinde olan gümüş eğer bu ortalamalarının üzerinde kalmaya devam ederse bir süre daha yukarı yönlü eğimini korumak isteyebilir. Ancak bu hareketinde başarısız olması durumunda geri çekilmelerde 25 dolar ve 26 dolar seviyeleri destek konumunda. Bu desteklerin altına doğru bir eğim satış baskısını daha da hızlandırabilir. Böyle bir senaryoda beklenmeli ve belli desteklerden gelebilecek tepki alımlarında yeni pozisyon denemeleri denenmeli düşüncesindeyim. Yükselişinde ise, yeniden hız kazanması için 29,85 dolar seviyesinin üzerine yerleşmesinde fayda var. Bunu başaramadığı sürece ani yükselişler sonucu yerini satışlara bırakması muhtemel ve bu durum kalıcı bir yükselen trend oluşturmasını zorlaştırabilir.

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