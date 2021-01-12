Gram gümüş fiyatları? Ons gümüş fiyatları? Gümüş yorum, 12 Ocak gümüş fiyatları

Ons gümüş şu dakikalarda 25.41 dolar seviyesinde, gram gümüş ise 6.13 TL seviyesinde hareket ediyor. “Temmuz ayında 29,85 dolar seviyesine kadar yükselen gümüş için bu seviyenin üzerine yükselemediği görülüyor” şeklinde belirten, Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Karadağ, “2021 yılında bu direncin aşılması durumunda gümüş için yükselen trendin daha da güçlenmesi beklenebilir” dedi.

Şenay Zeren

2020 yılını 26.44 dolar seviyesinden tamamlayan ons gümüş fiyatı, yeni yılda da gözde yatırım araçlarından biri olmaya aday görünüyor. Gümüşün ons fiyatı 2021 yılının ilk haftasında, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki ve dolar endeksindeki artış, ABD'de yaşanan siyasi gerginlik, teşvik paketi beklentileriyle hareketli bir seyir sürerken; bugün içerisinde en yüksek 25.53 doları, en düşük ise 24.88 doları gördü. Ons gümüş fiyatı saat 12.39 itibarıyla yüzde 1.84 oranında yükselişle 25.41 dolardan işlem gördü.

Ons gümüş, dün günü 24.95 dolar seviyesinden tamamlarken, yeni güne 24.97 dolar seviyesinden başladı.

GÜMÜŞ FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Gram gümüş ise, gün içerisinde en yüksek 6.1413 TL seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 2.04 oranında yükselişle 6.1313 TL seviyesinde hareket ediyor.

Gümüşün ons fiyatı, tarihi zirvesini 25 Nisan 2011 tarihinde 49.81 dolar seviyesine kadar yükselerek görmüştü.

“GÜMÜŞTE YÜKSELEN TREND DAHA DA GÜÇLENEBİLİR”

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

2020 yılında, piyasalardaki hareketlenme ve panik havası, riskli varlıklardan kaçışa ve emtialara doğru hızlı girişlere neden oldu. Altın başta olmak üzere gümüşte de sert hareketler görüldü. 2021 yılında da altın ve gümüş için yükseliş beklentisi sürüyor. Özellikle Gümüş için neleri takip edeceğiz ve neler ön plana çıkacak? Kısaca ele alırsak, 20 Ocak tarihinde Biden’ın görevi devralmasıyla birlikte, kapsamlı teşvik paketleri, yenilebilir enerji konusundaki adımları, ekonomik aktivitelerdeki görünüm, virüsün seyri ve doların durumu yakından izlenmeli. Bu gelişmeler gümüşün seyrini belirlemeye yardımcı olabilir.

Yenilebilir enerji konusunda, Biden’ın seçim öncesinde birtakım vaatleri vardı. ABD’nin 2050’ye kadar sıfır karbon salınımıyla yüzde 100 temiz enerjili bir ekonomiye geçişinin gerekliliğini belirtmişti. Ayrıca, iklim ve çevre eşitliği teklifinin çatısı altında, gelecek 10 yıl içerisinde sürdürülebilir bir gelecek için 1.7 trilyon dolar federal yatırımı öngördüğünü de ifade etmişti. Sonrasında ABD’de temiz enerji hisselerinin yükselişini desteklediğini görmüştük. Gümüş geniş bir endüstriyel kullanıma sahip ve bir çok alanda kullanılıyor. Güneş panelleri yenilebilir enerji alanında gösterilecek örneklerden biri ve gümüş bu panellerin yapımında kullanılıyor. 2021 yılında bu panellerin üretiminde bir artışın görülmesi, gümüşe olan talebinde canlanmasını destekleyebilir. Ayrıca, ABD ve Çin gümüşte en çok tüketim yapan ülkeler dolayısıyla bu ülkelerin ekonomilerinde bu yıl oluşabilecek hızlı bir toparlanma, gümüşü de olumlu etkileyebilir.

Gümüş için 2021 yılında da ana resimde yükseliş beklentisi görülüyor. Ancak bu durumun yıl içerisindeki gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini de unutmamak gerekiyor. Teknik olarak, Gümüş (XAGUSD) 22 ve 50 günlük ortalamalarının arasında seyrettiği görülüyor. 22 günlük ortalaması 25,76 dolar ve 50 günlük ortalaması ise 24,82 dolar seviyesinden geçiyor. Yukarıda 25,76 dolar direnç olurken, aşağıda 24,82 dolar destek noktası olarak izleniyor.

Gümüş bir süre bu iki seviye arasında kalmaya devam ettiği sürece yeni bir fiyat hareketinden bahsetmek zor olabilir. Temmuz ayında 29,85 dolar seviyesine kadar yükselen gümüş için bu seviyenin üzerine yükselemediği görülüyor. Dolayısıyla 2021 yılında bu direncin aşılması durumunda gümüş için yükselen trendin daha da güçlenmesi beklenebilir. Ancak bu direnç noktasına kadar olan süreçte izlenecek ara direnç seviyeleri, 26,14 - 26,90 - 27,20 - 27,92 - 28,48 dolar ve 29,00 dolar olarak görülüyor.

Gümüş bu direnç noktalarına doğru yükselişinde zaman zaman yorulabilir ve yerini kar satışlarına bırakmasını bekleyebiliriz. Ana resimde, 21,66 dolar destek noktası olarak izleniyor. Aşağıda izlediğimiz 24,82 dolar desteğinin altında 24,30 - 23,58 - 22,60 dolar destek noktaları olarak takip edilebilir.

Son günlerde, doların güçlenmeye başlaması bir miktar emtialar üzerinde baskı kurduğu için gümüşte aşağı yönde bir hareket izleniyor. Ancak, 24,82 dolar desteğinin altında güçlü kapanışlar oluşmadığı sürece ciddi bir satış baskısı izlenmeyebilir. Piyasada dinamikler sürekli değiştiği içinde dikkatli olunmalı. Olası 24,82 dolar desteğinin altında kapanışlar görülmesi durumunda yukarıda bahsedilen ara destek noktaları takip edilebilir ve bu desteklere kadar satışlar karşılanırsa yerini tepki alımlarına bırakabilir. Piyasada, haber akışları oldukça önemli. Veriler ikinci planda kalmış durumda.

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