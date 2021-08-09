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Emtia piyasası belirsizliklerle sert geriledi

09.08.2021 - 13:23 | Son Güncelleme :
Emtia piyasası belirsizliklerle sert geriledi | Emtia Haberleri

Para politikasına ilişkin belirsizlikler geçen hafta piyasaların odak noktasında yer alırken, bu belirsizliklerle beraber emtia piyasasında geçen hafta sert satışlar görüldü. Negatif biz seyir izlenen emtia piyasasında geçen hafta brent petrol yüzde 6,4, platin yüzde 6,3, gümüş yüzde 4,6 değer kaybetti.

Küresel pay piyasalarında para politikasındaki belirsizliklere karşın makroekonomik verilerdeki karışık sinyaller sonrası genişleyici para politikasının bir süre daha devam edeceğine ilişkin beklentilerle rekorlar kırılırken, bu belirsizliklerle beraber emtia piyasasında geçen hafta negatif bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin açıklamaları emtia piyasasını olumsuz etkiledi. Analistler, bu açıklamalarla beraber emtia piyasasında yılın geri kalanında düşüşlerine hakim olabileceğine dair öngörülerin arttığını belirtti.

2013 yılında varlık alımının azaltılacağına dair açıklamalarla emtia piyasasında düşüşlerin başladığını ve doların değer kazandığını anımsatan analistler, şu anda da varlık alımının azaltılacağına dair işaretlerin güçlenmesinin emtia fiyatlarını etkileyebileceğini ifade etti.

Geçen hafta Brent petrol yüzde 6,4, platin yüzde 6,3, gümüş yüzde 4,6, kurşun yüzde 2,9, bakır yüzde 2,1, kahve yüzde 2, nikel yüzde 1,6, çinko yüzde 1,5, paladyum yüzde 1,1 değer kaybetti.

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Kovid-19 salgınında delta varyantının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği endişesi petrol fiyatlarını baskılarken, Brent petrolün varil fiyatı, marttan bu yana en hızlı düşüşünü gerçekleştirdi.

Altının ons fiyatı de geçen hafta beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisiyle birlikte sert düştü. ABD tahvillerine yönelik talebin artması da altının ons fiyatını baskıladı.

Analistler, Fed üyelerinden gelen şahin mesajların altını olumsuz etkilediğini belirtti. Kahve fiyatları da Brezilya’da soğuk hava etkisinin beklentilerin altında olduğu haberleriyle birlikte değer kaybetti.

TARIM EMTİALARINDA GENEL OLARAK POZİTİF SEYİR GÖZLEMLENDİ

Emtia fiyatlarında geçen hafta sert satışlar görülse de tarım emtialarında kahve haricinde geçen hafta pozitif bir seyir gözlemlendi. Geçen hafta kakao yüzde 5, şeker yüzde 4,1, pamuk yüzde 2,6, buğday yüzde 2,4, mısır yüzde 2,1 değer kazandı. Şeker ayrıca geçen hafta 0,1892 dolarla Mart 2017’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Talepte toparlanma olması ve arz tarafında diğer tarım emtialarına göre daha olumlu bir görünüme sahip olduğu için kakao fiyatlarında artış görüldü. Şeker fiyatları da Brezilya'da şeker üretiminde kesinti olacağına dair haberlerle yükseldi.

Aşılamanın ilerlemesiyle ekonomik büyümeye yönelik beklentiler de pamuk fiyatlarını olumlu etkiledi. Rusya'da 2021 yılına ait buğday üretim tahminlerinin düşüş göstermesi de buğday fiyatlarında yükselişe neden oldu. ABD'de haftalık mısır ihracatının artış gösterdiğine yönelik veriler, fiyatlarda yükselişe neden oldu.

DOĞALGAZ YAKLAŞIK 3 YILIN EN İYİ PERFORMANSINI GÖSTERDİ

Geçen hafta yüzde 5,6 artan doğalgaz fiyatları da 4,20 dolarla yaklaşık 3 yılın en yüksek seviyesini gördü. Doğalgaz ihracatının artması, sıcak hava dolayısıyla doğalgazla çalışan klimalara talebin artması ve doğalgaz üreticilerinin üretimde aşırıya kaçmaması fiyatları olumlu etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuraklık, dünya genelinde tarım emtialarını etkileyen faktör olmaya devam ettiğini belirtti.

ABD'de olumsuz hava şartları nedeniyle başta buğday ve mısır arzına yönelik endişelerde artış yaşandığını ifade eden Ergezen, küresel arz endişelerinin buğday ve şeker fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü aktardı.

Ergezen, ABD'de açıklanan istihdam verisinin pamuk gibi endüstriyel alanda kullanılan emtialarda yükselişe yol açtığını dile getirdi. Buğdayın haftayı yükselişle kapadığını kaydeden Ergezen, kuraklığın ABD'de etkili olmaya devam ettiğini vurguladı.

Aynı zamanda dünyanın en büyük buğday ihracatçılarından Rusya'da mısır üretim tahminlerinin azaldığını belirten Ergezen, Rusya'da üretim tahminleri 5,9 milyon azalarak 76,4 milyon tona gerilediğini, bu nedenle buğday fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir izlendiğini ifade etti. Ergezen, ABD ve Güney Amerika'daki olumsuz hava koşullarının mısırda da arz endişelerini artırdığını aktardı.

Bununla beraber yüksek petrol fiyatlarının biyodizel talebini ve dolayısıyla mısır talebini artırdığını dile getiren Ergezen, genel olarak yüksek talebin devam etmesinin mısır fiyatlarının yükselmesine yol açtığını vurguladı.

Ergezen, özellikle istihdam ve dolayısıyla büyümenin güçlü olduğuna yönelik verilerin ekonomik değeri olan pamuğun da değer kazanmasına yol açtığını belirterek, ekonomilerin güçlü olduğu beklentisinin fiyatlara olumlu etki ettiğini ifade etti.

Şeker'in de haftayı yükselişle tamamladığını aktaran Ergezen, Brezilya’da kuraklık ve sonrasında soğukların etkisi ile şekerde arz endişelerinin etkili olduğunu dile getirdi.

Kahveye değinen Ergezen, "Kahve, haftayı düşüşle kapadı. Brezilya’da don nedeniyle kahve rekoltesinin düşeceği endişeleri, önceki hafta fiyatların hızla yükselmesine yol açmıştı. Geçtiğimiz hafta ise don etkisinin beklentilerin altında olabileceği endişeleri, satışların artmasına yol açtı. Brezilya, dünyanın en büyük kahve üreticisi. Bu nedenle dolar/Brezilya reali paritesinin fiyatlar üzerindeki etkisi çok büyük." ifadelerini kullandı.


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